Податок на прибуток — який відсоток треба платити за депозити

Поповнення рахунку в терміналі. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні планується підвищення ставки військового збору з 1,5% до 5%, що збільшить загальне податкове навантаження на доходи від депозитів до 23%. Це суттєво зменшить дохідність депозитів, що може спричинити відтік коштів з депозитів та зміну інвестиційних пріоритетів вкладників, зокрема, на іноземну валюту.

Про це повідомляє Мінфін.

Читайте також:

Як зростуть податки за прибуток з депозитів

Основним чинником, що впливає на доходи від депозитів, стало підвищення податкового навантаження на банківські вклади.

В Україні податок на доходи з депозитів був введений у 2014 році зі ставкою ПДФО 15%, яка згодом зросла до 18%. Натомість прибуток від інвестицій в облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) залишається неоподаткованим.

Український індекс ставок за депозитами фізосіб. Скриншот: Мінфін

На даний момент фізичні особи, які мають гроші на депозитах, сплачують 19,5% податків з доходів від своїх вкладів. Цю суму складають 18% податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) та 1,5% військового збору. Якщо законопроєкт, який передбачає підвищення військового збору до 5%, буде ухвалений і підписаний Президентом, загальний податок зросте до 23%. Це створить додаткове навантаження на вкладників, які вже стикаються зі зниженням дохідності депозитів.

У разі підвищення податків фактична дохідність депозитів суттєво зменшиться. Наприклад, за поточними ставками після сплати податків дохідність тримісячних депозитів складає 10,5% річних, але після підвищення військового збору вона знизиться до 10%. Для депозитів на шість місяців реальна дохідність на даний момент становить 9,8% річних, а після підвищення податків впаде до 9,3%. На депозитах на 12 місяців дохідність зараз становить 10,4% річних, але зростання податків зменшить її до 9,9%.

Що ще треба знати

Нагадаємо, Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики Верховної Ради рекомендував ухвалити законопроєкт у першому читанні, що передбачає масштабне підвищення податків в країні. У разі ухвалення документа, нові податки запровадять "заднім числом" — з 1 жовтня 2024 року.

Ми також писали, що нещодавно Верховна Рада ухвалила законопроєкт, який передбачає підвищення податків. Згідно з документом, військовий збір зросте з 1,5% до 5%. Водночас деякі громадяни будуть звільнені від сплати цього податку.