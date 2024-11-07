Гетманцев предлагает установить новое требование по покупке ОВГЗ

Нардеп Даниил Гетманцев. Фото: kyivvlada

Украинцев могут заставить в обязательном порядке покупать государственные ценные бумаги, размещаемые исключительно на внутреннем фондовом рынке (облигации внутренних государственных займов) для поддержки армии. Планируется перенять опыт Израиля.

Об этом говорится в публикации главы Налогового комитета Верховной Рады Даниила Гетманцева.

Читайте также:

Покупка государственных ценных бумаг ради ВСУ

Во время военного положения активизация размещения облигаций внутренних государственных займов является одним из немногих быстрых и доступных источников финансирования безопасности и обороны.

Как рассказал Гетманцев, есть потенциал для наращивания объемов размещений как среди банков, так и юридических, и физлиц. Частично стимулирование спроса на ценные бумаги лежит в плоскости сохранения выгодных ставок по соответствующим инструментам. В частности, в октябре средневзвешенная доходность гривневых ОВГЗ составила 15,6%, что опережает прогнозируемую девальвацию и инфляцию. При этом для населения инвестпривлекательность еще больше из-за отсутствия, в отличие от депозитов, налогообложения инвестиционного дохода НДФЛ и военного сбора.

Глава профильного комитета считает, что Украине следует перенять опыт некоторых стран, прошедших через большие войны. В частности, в Израиле, часто рассматриваемом как образец, ведь более 70 лет успешно сдерживает оборону от сил стран-противников, десятки лет назад ввели ряд обязательных накопительных схем, в частности с целью финансирования расходов на безопасность. Среди таких инструментов — долгосрочный обязательный военный займ (defense loan), просуществовавший более пяти лет.

Именно обязательный военный заем стал весомым источником наполнения бюджета и поддержки военных сил Израиля в период до войны "Судного дня" (1973 г.) и несколько лет спустя.

Гетманцев считает, что аналогичная обязательная накопительная схема возможна в Украине (на период военного положения), но требует глубокой дискуссии на разных уровнях.

"Да, у нас уже есть военный сбор (кстати подобный военный сбор, war levy, был и в Израиле). Впрочем, конечно — это различные инструменты финансирования военных усилий, общего в которых — это как бы обязательное участие в уплате налога или приобретение облигаций. Так же считаю, что на стороне государственных банков должны перейти к определенному формату обязательной покупки военных облигаций на основе индивидуальных планов, которые должны разработать Минфин и НБУ", — сообщил руководитель Финансового комитета.

Что еще стоит знать

Напомним, ранее клиент государственного банка рассказал о полной блокировке счетов после получения средств от ценных бумаг. Он обратился в финучреждение за разъяснением.

Также мы писали, что ПриватБанк сделал более доступными услуги инвестирования в ценные бумаги. Теперь есть возможность покупать online ОВГЗ у веб-версии "Приват24" от 1 тыс. грн.