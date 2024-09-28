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Клієнту ПриватБанку через гроші від цінних паперів заблокували рахунок

28 вересня 2024 07:01
Ксенія Симонова - Редактор
ПриватБанк блокує рахунки після надходження грошей від державних цінних паперів
Банківська картка. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

Клієнти державного "ПриватБанк" розповіли про повне блокування рахунків після надходження грошей від державних цінних паперів. У фінустанові розцінили операцію як ризикову.

Про це йдеться у скарзі на порталі "Мінфін", де залишають відгуки про роботу фінустанов.

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Як зазначив клієнт банку, йому без попереджень заблокували рахунок у "Приват24" та надіслали пояснення розриву співпраці. У нього більше десяти років були надходження грошей виключно від зарплати та пенсії. Блокування сталося, коли отримав гроші від держави за купівлю цінних паперів.

Так, у 2021 році через "Приват24" клієнт придбав ОВДП у ТОВ "Інвестиційний капітал Україна". Вони нещодавно були погашені та переведені на рахунок з ТОВ "Інвестиційний капітал України".

Банк надіслав після цього повідомлення про відмову від підтримання ділових відносин у зв’язку з:

  • встановленням неприйнятно високого рівня ризику;
  • ненаданням необхідних для здійснення належної перевірки документів чи відомостей;
  • неможливістю здійснення ідентифікації та/або верифікації, а також встановлення даних, що дають змогу встановити кінцевих бенефіціарних власників;
  • поданням недостовірної інформації з метою введення в оману банк.

"Я протягом трьох років підтримував державу своїми грошима і за це отримав блокування! Складається враження, що за фінансового моніторингу ніхто не дивиться, звідки прийшли гроші, і якщо сума більша за 100.000 грн — блокування рахунку без пояснення конкретних причин, відписуючись загальними фразами, з приниженням своїх клієнтів, на кшталт: "з метою введення в оману Банк". Звернувся до відділення Приват24 — все заблоковано, нічого сказати не можуть. help@pb.ua.help@pb.ua дуже швидко відповіла загальним шаблоном. При повторному зверненні знову дуже швидко відповіла і порадила звернутися на електронну пошту канцелярії Приватбанку", — йдеться у повідомленні.

 

ПриватБанк скарги
Скарга. Джерело: Мінфін

Пояснення ПриватБанку

У ПриватБанку відреагували на скаргу, зазначивши, що працюють виключно в рамках чинного законодавства та нормативно-правовими актами Національного банку України, що регулюють відносини в сфері банківської діяльності.

"Всі заходи здійснюються відповідно до внутрішніх процедур і відповідають вимогам, які стосуються безпеки та дотримання правил фінансового моніторингу в Україні. Банк як суб’єкт первинного фінансового моніторингу зобов’язаний вживати заходів, покликаних запобігати та протидіяти легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом; фінансуванню тероризму та розповсюдження зброї масового знищення. Наразі, ваше обслуговування обмежене", — йдеться у поясненні.

Клієнтові під час розірвання ділових відносин надається можливість переказу залишків в інший банк. Потрібно подати у відділення фінустанови:

  • нові реквізити рахунку іншого банку, відкритого на ім’я клієнта;
  • документ, де підтверджуються повноваження розпоряджатись рахунками;
  • документ, де посвідчується особа;
  • документ, що засвідчує реєстрацію у Держреєстрі фізосіб — платників податків та містить реєстраційний номер облікової картки платника податків України;
  • заяву про перерахунок грошей у новий банк.

Що ще варто знати

Нагадаємо, ПриватБанк подав до суду на клієнта через заборгованість за кредитним договором у розмірі майже 142 тис. гривень, адже чоловік запевняв, що жодних кредитних угод не укладав. Відомо, на чий бік став суд.

Також писали, що клієнти ПриватБанку скаржаться на несправедливу систему страхових виплат на випадок захворювань. Українець сплачував кошти роками, а коли виникла потреба — йому відмовили у виплатах. 

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