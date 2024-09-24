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Українців запрошують подавати заявки на допомогу від УВКБ ООН

24 вересня 2024 13:00
Ксенія Симонова - Редактор
Грошова допомога від УВКБ ООН — хто має право на виплати у 3,6 тис. грн
Гроші у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

Українці можуть подавати заявки на фінансову допомогу від УВКБ ООН. На виплати можуть розраховувати вразливі категорії громадян, які опинилися в складних обставинах через російську агресію, у Сумській області.

Про це йдеться на порталі unhcr.org.

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Хто має право на грошову допомогу від УВКБ ООН

Так, у двох містах Сумського регіону можна зареєструватися на фінансову допомогу від Управління Верховного комісара Організації Об'єднаних Націй у справах біженців (УВКБ ООН).

Розмір виплат у 2024 році дорівнює 3,6 тис. грн на одну особу, торік було 2,2 тис. грн (на три місяці). Допомога розрахована на основі мінімального споживчого кошика.

Потрібно належати бодай до одного з критеріїв вразливості. А саме:

  • вимушені переселенці;
  • повернулися на постійну адресу проживання, зокрема з-за кордону;
  • родину очолюють самотній батько чи мати з неповнолітніми дітьми;
  • громадяни піклуються про літніх членів родини, старших за 55 років;
  • домогосподарство складається з самотніх літніх людей (за 55 років) чи тих, які виховують неповнолітніх дітей;
  • родина потребує догляду за особами з інвалідністю/важким хронічним захворюванням;
  • дохід не перевищує 5,4 тис. грн на кожного.

"Особи, які отримували грошову допомогу від міжнародних організацій як ВПО (і з моменту отримання пройшло понад три місяці) і після вимушеного переміщення через воєнні дії повернулися до свого постійного місця проживання в межах України чи з-за кордону, можуть подати заявку, якщо мають вразливість", — йдеться у повідомленні.

Де доступні виплати у Сумській області

Як зазначають організатори, відкрито запис в чергу для прийому у м. Буринь на 26 вересня 2024 року (четвер), реєстрація відбувається за номером телефону 063 182 68 38.

Також чекають від громадян на записи в чергу для прийому у м. Ромни на 27 вересня 2024 (п'ятниця), реєстрація відбувається за номером телефону 063 182 68 38.

Зокрема, уточнити свій номер в черзі можна за телефоном пункту збору даних у м. Суми: 063 182 68 38. Телефон працює за графіком офісу: пн-пт — 9:00-16:00.

Детальна інформація про програму, умови подання заявки та адреси пунктів збору даних за посиланням.

Також можна відстежити, коли ще працюватимуть мобільні групи для подання заявок, у телеграм-каналі.

Що ще варто знати

Нагадаємо, українці восени 2024 року можуть долучитися до програми грошової допомоги від БФ "Право на захист", яку реалізують спільно з японською організацією "Peace Winds Japan". В її рамках можна отримати до 11 тис. грн на одну людину.

Також ми писали, що у жителів прифронтових територій залишається один день, щоб подати заявку на "зимову допомогу". Йдеться про виплату у 21 тис. грн на купівлю твердого палива.

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