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Украинцев приглашают подавать заявки на помощь от УВКБ ООН

24 сентября 2024 13:00
Ксения Симонова - Редактор
Денежная помощь от УВКБ ООН — кто имеет право на выплаты в 3,6 тыс. грн
Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

Украинцы могут подавать заявки на финансовую помощь от УВКБ ООН. На выплаты могут рассчитывать уязвимые категории граждан, оказавшиеся в сложных обстоятельствах из-за российской агрессии, в Сумской области.

Об этом говорится на портале unhcr.org.

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Так, в двух городах Сумского региона можно зарегистрироваться на финансовую помощь от Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев (УВКБ ООН).

Размер выплат в 2024 году равен 3,6 тыс. грн на одного человека, в прошлом году было 2,2 тыс. грн (на три месяца). Помощь рассчитана на основе минимальной потребительской корзины.

Нужно относиться хотя бы к одному из критериев уязвимости. А именно:

  • вынужденные переселенцы;
  • вернулись на постоянный адрес проживания, в том числе из-за границы;
  • семью возглавляют одинокий отец или мать с несовершеннолетними детьми;
  • граждане заботятся о пожилых членах семьи старше 55 лет;
  • домохозяйство состоит из одиноких пожилых людей (за 55 лет) или тех, кто воспитывает несовершеннолетних детей;
  • семья нуждается в уходе за лицами с инвалидностью/тяжелым хроническим заболеванием;
  • доход не превышает 5,4 тыс. грн. на каждого.

"Лица, получавшие денежную помощь от международных организаций как ВПЛ (и с момента получения прошло более трех месяцев) и после вынужденного перемещения из-за военных действий вернулись на свое постоянное место жительства в пределах Украины или из-за границы, могут подать заявку, если имеют уязвимость", — говорится в сообщении.

Где доступны выплаты в Сумской области

Как отмечают организаторы, открыта запись в очередь для приема в г. Бурынь на 26 сентября 2024 (четверг), регистрация происходит по телефону 063 182 68 38.

Также ждут от граждан записи в очередь для приема в г. Ромны на 27 сентября 2024 года (пятница), регистрация происходит по номеру телефона 063 182 68 38.

В частности, уточнить свой номер в очереди можно по телефону пункта сбора данных в г. Сумы: 063 182 68 38. Телефон работает по графику офиса: пн-пт — 9:00-16:00.

Подробная информация о программе, условиях подачи заявки и адресах пунктов сбора данных по ссылке.

Также можно отследить, когда мобильные группы еще будут работать для подачи заявок, в телеграмм-канале.

Что еще стоит знать

Напомним, украинцы осенью 2024 года могут присоединиться к программе денежной помощи от БФ "Право на защиту", которую реализуют совместно с японской организацией "Peace Winds Japan". В ее рамках можно получить до 11 тыс. грн. на одного человека.

Также мы писали, что у жителей прифронтовых территорий остается один день, чтобы подать заявку на зимнюю помощь. Речь идет о выплате в 21 тыс. грн на покупку твердого топлива.

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