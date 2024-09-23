Грошова допомога на зиму у 21 тис. грн — українців попередили про дедлайн

Гроші у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У жителів прифронтових територій залишається два дні на реєстрацію на надання "зимової допомоги". Йдеться про виплату у 21 тис. грн на купівлю твердого палива.

Про це повідомляється у матеріалах Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

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Умови надання "зимової допомоги" від ООН

Як зазначають у Мінреінтеграції, йдеться про реалізацію спільного проєкту відомства та Агентства ООН у справах біженців (УВКБ ООН) з надання одноразової грошової допомоги на купівлю твердого побутового палива. Така зимова допомога передбачена для вразливих категорій населення, які проживають на прифронтових територіях.

Розмір виплати не може перевищувати 21 тис. грн на одне домогосподарство на опалювальний період.

Фінансову допомогу нададуть тільки тим людям, які проживають у межах десятикілометрової зони від держкордону з Росією або лінії зіткнення.

Йдеться про громади таких областей:

Сумської;

Харківської;

Херсонської;

Луганської;

Донецької;

Дніпропетровської;

Запорізької;

Миколаївської;

Чернігівської.

Як отримати допомогу у 21 тис. грн

Щоб отримати грошову допомогу, громадяни мають подати заяви у місцеві органи влади. Також можна звернутись у Центри надання адмінпослуг (ЦНАП).

Для реєстрації треба надати інформаційну згоду та персональну інформацію. Зокрема:

прізвище, ім’я по батькові;

дату народження;

адресу проживання;

номер мобільного телефону;

ідентифікаційний код.

Заяви на допомогу прийматимуть лише до 25 вересня 2024 року.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у вересні 2024 року громадянам доступна матеріальна допомога від Управління Верховного комісара ООН у справах біженців. Знову приймають заявки у Тернополі та області.

Також ми писали, що для поранених українських військовослужбовців запровадять додаткову матеріальну допомогу у 45 тис. грн. Виплати з міського бюджету отримають жителі Києва.