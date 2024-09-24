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Українцям доступна грошова допомога від Японії — де і як подати заявку

24 вересня 2024 08:00
Ксенія Симонова - Редактор
Грошова допомога у 2024 році — де можна отримати виплати від Японії
Гроші у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

Українці восени 2024 року можуть долучитися до програми грошової допомоги від БФ "Право на захист", яку реалізують спільно з японською організацією "Peace Winds Japan". В її рамках можна отримати до 11 тис. грн на одну людину.

Про це йдеться на сторінці БФ "Право на захист" у Facebook.

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Грошову допомогу надають в межах проєкту "Грошова допомога для вразливих категорій населення на південному сході України" у Запорізькій області.

Подавати заявки можуть особи чи родини, які ще не отримували грошову допомогу від цього фонду та не реєструвалися на грошову допомогу від міжнародних організацій протягом останніх трьох місяців, а також дохід не перевищує 6,32 тис. грн на члена родини. А саме:

  • домогосподарство розміщене на територіях, де воєнні дії тривають протягом останніх чотирьох місяців (у межах Запорізької області);
  • домогосподарство вимушено перемістилось в Запорізьку область понад 30 днів тому.

А також відповідають одному або кільком критеріям вразливості:

  • родину очолює одна людина (чоловік/жінка);
  • у сім'ї є особа зі встановленою інвалідністю;
  • у родині є вагітна жінка чи дитина віком до одного року;
  • у домогосподарстві прийомні батьки чи опікуни;
  • у сім'ї є діти до чотирьох років (включно);
  • у родині є троє і більше дітей;
  • є особи з хронічним орфанним захворюванням;
  • у родині є особи похилого віку (60+).

"Грошову допомогу ВПО та постраждалому від воєнних дій населенню України від БФ "Право на захист" у межах проєкту "Грошова допомога вразливим категоріям населення на південному сході України" вже отримали 994 людини. Від початку дії програми за майже шість місяців ми охопили 388 домогосподарств у Запорізькій області, які переміщувались всередині регіону чи з інших областей", — йдеться у повідомленні.

 

грошова допомога у 2024 році
Джерело: БФ Право на захист

Сума та як отримати грошову допомогу

Розмір грошової допомоги визначений відповідно до рекомендацій Міжнародної Робочої групи у сфері надання багатоцільової грошової допомоги й становить 3,6 тис. грн на одну особу на місяць. Допомогу будуть виплачувати протягом трьох місяців, тому загальна сума допомоги сягне 10,8 тис. грн на особу.

Грошову благодійну допомогу виплачуватимуть одноразово відразу за три місяці кожному члену домогосподарства окремо на банківський рахунок, наданий під час реєстрації. Гроші для неповнолітніх та неповносправних чи недієздатних осіб отримають офіційні представники (батьки, опікуни, піклувальники) на підставі відповідних документів.

Уточнити питання можна за контактами:

  • гаряча лінія: 0 800 750 104 (будні 09:00–18:00);
  • електронна пошта: cash.assistance@r2p.org.ua.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у жителів прифронтових територій залишається два дні на реєстрацію на надання "зимової допомоги". Йдеться про виплату у 21 тис. грн на купівлю твердого палива.

Також ми писали, що у вересні 2024 року громадянам доступна матеріальна допомога від Управління Верховного комісара ООН у справах біженців. Знову приймають заявки у Тернополі та області.

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