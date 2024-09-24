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Держава підвищила важливу допомогу до 3 тис. грн — хто отримає більше

24 вересня 2024 11:00
Ксенія Симонова - Редактор
Допомога з безробіття частково зросте — хто отримає 3 тис. грн
Гроші у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

Держава гарантуватиме українцям більший мінімальний розмір допомоги з безробіття з 1 жовтня 2024 року. Держцентр зайнятості переглянув відповідну суму допомоги.

Про це повідомила очільниця Комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики Ніна Южаніна у Telegram.

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Як зазначається, сума мінімальної допомоги зросте на 500 гривень — до 3 тис. гривень.
 
Підвищення державної допомоги торкнеться:

  • громадян, які мають щонайменше сім місяців страхового стажу за останній рік;
  • зареєстрованих внутрішньо переміщених осіб.

Водночас, для людей без страхового стажу розмір допомоги залишиться незмінним — на рівні 1,5 тис. гривень.

"Нагадаю, що Законом 2622 передбачено, що під час дії воєнного стану тривалість виплати допомоги по безробіттю не може перевищувати 90 календарних днів (особам передпенсійного віку — не більше 360 календарних днів)", — повідомила Южаніна.
 
Як відомо, раніше виплати допомоги з безробіття застрахованим особам тривали до 360 календарних днів, а особам передпенсійного віку — до 720 днів.

Хто і як може оформити допомогу з безробіття

Допомогу з безробіття надають громадянам після того, як отримали статус безробітного. Її призначають центри зайнятості з першого дня після реєстрації безробітного за його особистою заявою встановленої форми під час воєнного стану.

Подати заяву на отримання фінансової допомоги можна, заповнивши заяву онлайн на порталі державних послуг "Дія".

Під час перебування на тимчасово окупованій території або на території, де тривають бойові дії, статус безробітного можна отримати також через:

  • портал "Дія" (якщо є кваліфікований електронний підпис);
  • сайт Держслужби зайнятості www.dcz.gov.ua (розділ "Реєстрація безробітних");
  • чат-бот (телеграм-канал/вайбер-канал "Держслужба зайнятості").

Що ще варто знати

Нагадаємо, українці восени 2024 року можуть долучитися до програми грошової допомоги від БФ "Право на захист", яку реалізують спільно з японською організацією "Peace Winds Japan". В її рамках можна отримати до 11 тис. гривень на одну людину.

Також ми писали, що у жителів прифронтових територій залишається обмаль часу на реєстрацію на отримання "зимової допомоги". Йдеться про виплату у 21 тис. гривень.

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