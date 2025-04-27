Робота в Україні — кому платять по 12 тис. гривень у квітні 2025 року

Людина тримає в руках купюри по 500 гривень. Фото: УНІАН

В Україні громадян, які втратили роботу, з 2022 року залучають до проєкту "Армія відновлення". Там людям платять до 1,5 мінімальних зарплат за повний місяць роботи.

Як повідомили у Державній службі зайнятості, загалом в Україні в "Армії відновлення" вже працевлаштували 45 тисяч безробітних громадян та незайнятих внутрішньо переміщених осіб (ВПО).

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Цей проєкт створювали задля того, щоби підтримати українців, які втратили роботу, та відновити зруйновані росіянами об'єкти. Оплата праці в "Армії відновлення" залежить від відпрацьованого часу, а мінімальна виплата, яку працівник отримує щомісяця, становить 12 тис. грн.

"Це можливість набути нових навичок, здобути досвід, адаптуватися до змін та закласти підґрунтя для подальшого професійного розвитку. Служба пропонує тим, хто перебуває на обліку, не тільки можливість приєднатися до різноманітних робіт, а й шанс здобути нові знання та практичний досвід, що буде корисним не лише зараз, а й у майбутньому", — розповіли у відомстві.

Учасникам програми надають різноманітні завдання. Найчастіше ж людей залучають до:

забезпечення життєдіяльності постраждалих громадян та ВПО, надання допомоги маломобільним групам;

розвантаження, фасування та доставки гуманітарної допомоги;

надання соціальних послуг у місцях зосередження ВПО та постраждалих внаслідок бойових дій громадян;

допоміжних робіт для потреб ЗСУ;

розбору завалів, відновлення житлових будинків, розчищення автомобільних доріг та залізничних колій;

облаштування та укріплення блокпостів і фортифікацій;

будівництва захисних споруд та укріплення дамб.

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