Мінімальна зарплата в Україні — які зміни прогнозує НБУ на 2026 рік

Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Мінімальна зарплата в Україні може зрости на 370 гривень. Станеться це, ймовірно, вже у 2026 році.

Про це йдеться в оновленому макропрогнозі Національного Банку України (НБУ) у квітні 2025 року.

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Так, у базовому сценарії Нацбанку є припущення, що середня мінімальна зарплата зростатиме в період з 2026 по 2027 роки:

з 8 тис. гривень до 8,3 тис. гривень у 2026 році;

з 8,3 тис. гривень до 8,9 тис. грн у 2027 році.

Якою може бути мінімальна зарплата в Україні. Скриншот: НБУ

За прогнозом Нацбанку, змінюватимуться також зарплати у приватному секторі, оскільки на ринку праці є невідповідність між попитом і пропозицією кваліфікованих робітників, хоча економічна активність пожвавлюється.

При цьому, як свідчать дані регулятора, у першому кварталі 2025 року на ринку праці зростали як попит, так і пропозиція на робочу силу:

збільшилася кількість вакансій;

побільшало резюме.

До того ж підприємства усе частіше залучають до роботи тих, хто раніше був мало представленим на ринку праці. Йдеться про:

студентів;

пенсіонерів;

людей з інвалідністю;

ветеранів.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, чи планує уряд змінювати мінімальну зарплату у 2025 році. Глава уряду пояснив, чи вистачить для змін грошей.

Тим часом у сусідній Польщі, куди виїхала велика кількість українців з початком повномасштабної війни, зросли зарплати. В країні, наприклад, переглянули рівень мінімальних виплат.