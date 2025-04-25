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Мінімальна зарплата в Україні — що може змінитися у 2026 році

25 квітня 2025 14:30
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор
Мінімальна зарплата в Україні — які зміни прогнозує НБУ на 2026 рік
Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор

Мінімальна зарплата в Україні може зрости на 370 гривень. Станеться це, ймовірно, вже у 2026 році.

Про це йдеться в оновленому макропрогнозі Національного Банку України (НБУ) у квітні 2025 року. 

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Так, у базовому сценарії Нацбанку є припущення, що середня мінімальна зарплата зростатиме в період з 2026 по 2027 роки:

  • з 8 тис. гривень до 8,3 тис. гривень у 2026 році;
  • з 8,3 тис. гривень до 8,9 тис. грн у 2027 році.
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Якою може бути мінімальна зарплата в Україні. Скриншот: НБУ

За прогнозом Нацбанку, змінюватимуться також зарплати у приватному секторі, оскільки на ринку праці є невідповідність між попитом і пропозицією кваліфікованих робітників, хоча економічна активність пожвавлюється.

При цьому, як свідчать дані регулятора, у першому кварталі 2025 року на ринку праці зростали як попит, так і пропозиція на робочу силу:

  • збільшилася кількість вакансій;
  • побільшало резюме.

До того ж підприємства усе частіше залучають до роботи тих, хто раніше був мало представленим на ринку праці. Йдеться про:

  • студентів;
  • пенсіонерів;
  • людей з інвалідністю;
  • ветеранів.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, чи планує уряд змінювати мінімальну зарплату у 2025 році. Глава уряду пояснив, чи вистачить для змін грошей.

Тим часом у сусідній Польщі, куди виїхала велика кількість українців з початком повномасштабної війни, зросли зарплати. В країні, наприклад, переглянули рівень мінімальних виплат.

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