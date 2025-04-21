Робота у 2025 році — у Держпраці назвали нюанси виплати допомоги до 8 тис. грн

Людина на співбесіді. Фото: Freepik

У Державній службі з питань праці розповіли про те, за яких саме умов держава надає грошові компенсації українським роботодавцям. Йдеться про програму допомоги за працевлаштування безробітних, яку реалізовують у 2025 році.

Про це повідомляє пресслужба Центрально-Західного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці.

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Детальніше про підтримку роботодавців у 2025 році

Як зазначається, програма підтримки роботодавців передбачає надання допомоги за працевлаштування безробітних за направленням Центру зайнятості.

Згідно з правилами, за надання роботи громадянину у статусі зареєстрованого безробітного понад один місяць, держава виплачує часткову компенсацію витрат на оплату праці. Проте на суму допомоги є певні обмеження.

Державна програма передбачена для роботодавців, які нададуть роботу таким категоріям безробітних громадян:

особам з інвалідністю, які не досягнули пенсійного віку;

учасникам бойових дій (УБД);

особам, яким до дати настання права на пенсію за віком лишилось максимум п’ять років.

З-поміж інших вимог для роботодавців, які збираються надати роботу безробітним — термін працевлаштування громадянин має бути не меншим за один рік.

Розмір компенсації та тривалість підтримки

Як повідомляють у Держпраці, розмір компенсації становить 50% від розміру фактичних витрат на оплату праці. Проте сума не може перевищувати показник мінімальної зарплати в країні станом на початок 2025 року. Розмір виплати, встановленої законодавством, коливається від 4 тис. грн до 8 тис. грн.

Тривалість виплати компенсації — не більше шести місяців упродовж одного року.

Щоб долучитися до програми, необхідно подати пакет документів в один із найбільш зручних способів:

офлайн — звернувшись до центру зайнятості;

онлайн — за допомогою техзасобів електронних комунікацій або через е-кабінет роботодавця на сайті Держслужби зайнятості, наклавши е-підпис.

Скриншот. Джерело: Держпраці

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