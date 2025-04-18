Робота в Україні — у кого з простих фахівців зарплата сягає 50 тис. грн

Працівник на будівництві: Фото: Freepik

Навесні 2025 року на український ринок праці продовжують впливати негативні чинники повномасштабної війни, що провокує зростання попиту на деяких фахівців робітних професій. Однак позитивним аспектом є те, що роботодавці на тлі дефіциту робочих запрошують громадян навіть без вищої освіти на заробітну плату, яка може сягати 50 тис. гривень.

Про це свідчить інформація одного з українських кадрових порталів.

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Детальніше про вакансії із зарплатнею у 50 тис. гривень

За даними порталу, станом на квітень 2025 року в Україні середня зарплата становить 24 тис. гривень. Тоді як серед пропозицій роботи з відносно високими заробітною платою зустрічаються вакансії для працівників без вищої освіти.

Динаміка зміни зарплати. Джерело: work.ua

Так, особливо високі зарплати у водіїв-міжнародників, проте необхідна наявність водійського досвіду та посвідчення певних категорій. У середньому їм пропонують дохід у 55 тис. гривень, у деяких випадках зарплата може перевищувати 100 тис. гривень.

Також громадяни можуть влаштуватися з "нуля" на посаду рієлтора. Часто у вакансіях зустрічається надання можливості пройти безкоштовне навчання. Таким фахівцям без вимоги мати вищу освіту у середньому пропонують зарплату в 52,5 тис. гривень.

Також середній дохід у близько 50 тис. гривень вказаний для таких спеціалістів:

арматурники — 50 тис. гривень;

автомаляри — 50 тис. гривень;

монолітники — 42,5 тис. гривень;

виконроби — 42,5 тис. гривень;

водії-інструктори — 41,6 тис. гривень.

Традиційно, найвищі середні зарплати у Києві, де працівники отримують по 27,5 тис. гривень. А також:

в Ужгороді — 24 тис. гривень;

у Дніпрі — 23,5 тис. гривень;

в Одесі — 23 тис. гривень.

Кому ще пропонують найбільші зарплати

Також у квітні 2025 року є низка пропозицій роботи для кваліфікованих спеціалістів. На таких посадах можна отримувати у середньому від 60 тис. гривень. У списку:

керівники сфери нерухомості — 75 тис. гривень;

фінансові директори — 70 тис. гривень.

директори з продажів — 70 тис. гривень;

fullstack-розробники — 67,5 тис. гривень;

фармери — 66,5 тис. гривень;

керівники відділу продажів — 65 тис. гривень;

топменеджери — 63 тис. гривень;

backend-програмісти — 61,5 тис. гривень;

програмісти 1C — 60 тис. гривень;

DevOps engineer — 60 тис. гривень.

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