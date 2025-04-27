Работа в Украине — кому платят по 12 тыс. гривен в апреле 2025 года

Украинцев зовут на общественно полезную работу — сколько платят
В Украине граждан, которые потеряли работу, с 2022 года привлекают к проекту "Армия восстановления". Там людям платят до 1,5 минимальных зарплат за полный месяц работы.
Как сообщили в Государственной службе занятости, всего в Украине в "Армии восстановления" уже трудоустроились 45 тысяч безработных граждан и незанятых внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).
Сколько платят украинцам в "Армии восстановления" и какую работу предлагают
Этот проект создавали для того, чтобы поддержать украинцев, которые потеряли работу, и восстановить разрушенные россиянами объекты. Оплата труда в "Армии восстановления" зависит от отработанного времени, а минимальная выплата, которую работник получает ежемесячно, составляет 12 тыс. грн.
"Это возможность приобрести новые навыки, получить опыт, адаптироваться к изменениям и заложить основу для дальнейшего профессионального развития. Служба предлагает тем, кто состоит на учете, не только возможность присоединиться к различным работам, но и шанс получить новые знания и практический опыт, который будет полезным не только сейчас, но и в будущем", — рассказали в ведомстве.
Участникам программы дают различные задачи. Чаще всего людей привлекают к:
- обеспечение жизнедеятельности пострадавших граждан и ВПЛ, оказание помощи маломобильным группам;
- разгрузке, фасовке и доставке гуманитарной помощи;
- предоставление социальных услуг в местах сосредоточения ВПЛ и пострадавших в результате боевых действий граждан;
- вспомогательных работ для нужд ВСУ;
- разбора завалов, восстановления жилых домов, расчистки автомобильных дорог и железнодорожных путей;
- обустройства и укрепления блокпостов и фортификаций;
- строительства защитных сооружений и укрепления дамб.
Тем временем напомним, что минимальная зарплата в Украине может вырасти. В Нацбанке спрогнозировали, произойдет ли это в 2025 году.
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