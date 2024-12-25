Виплата держдопомоги — хто мусить оновити дані у ПФУ

Жінка підписує документи. Фото: УНІАН

У Пенсійному фонді України (ПФУ) закликали громадян, які отримують державну допомогу, оновити персональні дані у разі будь-яких змін щодо членів сім’ї, зокрема неповнолітніх. На це відводиться місяць.

Про це інформує пресслужба ПФУ.

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Як пояснюють у Пенсійному фонді, громадяни, які отримують соцвиплати та пільги, у разі зміни будь-яких відомостей, що вимагають коригування у Реєстрі осіб, мають повідомити про це територіальні органи ПФУ протягом 30 календарних днів.

На призначення державних виплат впливає такий фактор як достовірність даних.

Фахівці ПФУ проводять перевірку персональної інформації на основі електронного обміну з:

Державною податковою службою;

Держреєстром речових прав на нерухоме майно;

Державним реєстром актів цивільного стану громадян.

Іноді трапляються випадки, коли на запити ПФУ отримують інформацію щодо невідповідності персональних даних заявників та членів їхніх родин. Таке виникає, якщо відбулись зміни в даних та документах. А саме:

зміна прізвища, імені, по батькові особи;

заміна/отримання нового паспорта, зокрема дитиною через досягнення 14-ти річного віку;

отримання чи відмова від ідентифікаційного коду;

оформлення пільгового посвідчення на змінене прізвище (через реєстрацію/розірвання шлюбу);

у разі отримання дублікатів документів, що вимагають коригування даних, включених в Реєстр осіб, які мають право на пільги.

Як оновити змінені дані

У ПФУ нагадали, що подати заяву разом документами в Реєстр застрахованих осіб, Реєстр осіб, що мають право на пільги, а за потреби — заяву на перерахунок держвиплати можна кількома способами:

особисто відвідавши сервісний центр ПФУ;

через уповноважених посадовців міськради;

через центри надання адмінпослуг (ЦНАП);

дистанційно, надіславши необхідні документи поштою на адресу органу ПФУ чи через портал е-послуг Пенсійного фонду, застосунок "Пенсійний фонд", через портал "Дія".

Раніше ми писали, що в Україні уряд посилив підтримку внутрішніх переселенців, започаткувавши кілька програм. У наступному році, окрім ВПО, допомогу отримає низка вразливих категорій громадян.

Також повідомлялося, що Червоний Хрест надає для внутрішніх переселенців різну допомогу. Громадяни можуть отримати, зокрема, гуманітарні набори.