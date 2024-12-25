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Украинцев призвали обновить данные в ПФУ — кого касается

25 декабря 2024 13:00
Ксения Симонова - Редактор
Выплата госпомощи — кто должен обновить данные в ПФУ
Женщина подписывает документы. Фото: УНИАН
Ксения Симонова - Редактор

В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) призвали граждан, получающих государственную помощь, обновить персональные данные в случае любых изменений в отношении членов семьи, в том числе несовершеннолетних. На это отводится месяц.

Об этом информирует пресс-служба ПФУ.

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Как объясняют в Пенсионном фонде, граждане, получающие соцвыплаты и льготы, в случае изменения любых сведений, требующих корректировки в Реестре лиц, должны сообщить об этом территориальным органам ПФУ в течение 30 календарных дней.

На назначение государственных выплат влияет такой фактор как достоверность данных.

Специалисты ПФУ проводят проверку персональной информации на основе электронного обмена с:

  • Государственной налоговой службой;
  • Госреестром вещных прав на недвижимое имущество;
  • Государственным реестром актов гражданского состояния граждан.

Иногда бывают случаи, когда на запросы ПФУ получают информацию о несоответствии персональных данных заявителей и членов их семей. Это происходит, если произошли изменения в данных и документах. А именно:

  • смена фамилии, имени, отчества лица;
  • замена/получение нового паспорта, в частности ребенком из-за достижения 14-летнего возраста;
  • получение или отказ от идентификационного кода;
  • оформление льготного удостоверения на измененную фамилию (из-за регистрации/разрыва брака);
  • в случае получения дубликатов документов, требующих корректировки данных, включенных в Реестр лиц, имеющих право на льготы.

Как обновить измененные данные

В ПФУ напомнили, что подать заявление вместе документами в Реестр застрахованных лиц, Реестр лиц, имеющих право на льготы, а при необходимости — заявление на перерасчет госвыплаты можно несколькими способами:

  • лично посетив сервисный центр ПФУ;
  • через уполномоченных должностных лиц в горсовете;
  • через центры предоставления админуслуг (ЦПАУ);
  • дистанционно, отправив необходимые документы по почте в адрес органа ПФУ или через портал е-услуг Пенсионного фонда, приложение "Пенсионный фонд", через портал "Дія".

Ранее мы писали, что в Украине правительство усилило поддержку внутренних переселенцев, положив начало для несколько программ. В следующем году, кроме ВПЛ, помощь получит ряд уязвимых категорий граждан.

Также сообщалось, что Красный Крест оказывает для внутренних переселенцев разную помощь. Граждане могут получить, в частности, гуманитарные наборы.

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