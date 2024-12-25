Выплата госпомощи — кто должен обновить данные в ПФУ

Украинцев призвали обновить данные в ПФУ — кого касается
В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) призвали граждан, получающих государственную помощь, обновить персональные данные в случае любых изменений в отношении членов семьи, в том числе несовершеннолетних. На это отводится месяц.
Об этом информирует пресс-служба ПФУ.
Кто и зачем должен обновить данные в ПФУ
Как объясняют в Пенсионном фонде, граждане, получающие соцвыплаты и льготы, в случае изменения любых сведений, требующих корректировки в Реестре лиц, должны сообщить об этом территориальным органам ПФУ в течение 30 календарных дней.
На назначение государственных выплат влияет такой фактор как достоверность данных.
Специалисты ПФУ проводят проверку персональной информации на основе электронного обмена с:
- Государственной налоговой службой;
- Госреестром вещных прав на недвижимое имущество;
- Государственным реестром актов гражданского состояния граждан.
Иногда бывают случаи, когда на запросы ПФУ получают информацию о несоответствии персональных данных заявителей и членов их семей. Это происходит, если произошли изменения в данных и документах. А именно:
- смена фамилии, имени, отчества лица;
- замена/получение нового паспорта, в частности ребенком из-за достижения 14-летнего возраста;
- получение или отказ от идентификационного кода;
- оформление льготного удостоверения на измененную фамилию (из-за регистрации/разрыва брака);
- в случае получения дубликатов документов, требующих корректировки данных, включенных в Реестр лиц, имеющих право на льготы.
Как обновить измененные данные
В ПФУ напомнили, что подать заявление вместе документами в Реестр застрахованных лиц, Реестр лиц, имеющих право на льготы, а при необходимости — заявление на перерасчет госвыплаты можно несколькими способами:
- лично посетив сервисный центр ПФУ;
- через уполномоченных должностных лиц в горсовете;
- через центры предоставления админуслуг (ЦПАУ);
- дистанционно, отправив необходимые документы по почте в адрес органа ПФУ или через портал е-услуг Пенсионного фонда, приложение "Пенсионный фонд", через портал "Дія".
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