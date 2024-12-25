Выплата госпомощи — кто должен обновить данные в ПФУ

Женщина подписывает документы. Фото: УНИАН

В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) призвали граждан, получающих государственную помощь, обновить персональные данные в случае любых изменений в отношении членов семьи, в том числе несовершеннолетних. На это отводится месяц.

Об этом информирует пресс-служба ПФУ.

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Как объясняют в Пенсионном фонде, граждане, получающие соцвыплаты и льготы, в случае изменения любых сведений, требующих корректировки в Реестре лиц, должны сообщить об этом территориальным органам ПФУ в течение 30 календарных дней.

На назначение государственных выплат влияет такой фактор как достоверность данных.

Специалисты ПФУ проводят проверку персональной информации на основе электронного обмена с:

Государственной налоговой службой;

Госреестром вещных прав на недвижимое имущество;

Государственным реестром актов гражданского состояния граждан.

Иногда бывают случаи, когда на запросы ПФУ получают информацию о несоответствии персональных данных заявителей и членов их семей. Это происходит, если произошли изменения в данных и документах. А именно:

смена фамилии, имени, отчества лица;

замена/получение нового паспорта, в частности ребенком из-за достижения 14-летнего возраста;

получение или отказ от идентификационного кода;

оформление льготного удостоверения на измененную фамилию (из-за регистрации/разрыва брака);

в случае получения дубликатов документов, требующих корректировки данных, включенных в Реестр лиц, имеющих право на льготы.

Как обновить измененные данные

В ПФУ напомнили, что подать заявление вместе документами в Реестр застрахованных лиц, Реестр лиц, имеющих право на льготы, а при необходимости — заявление на перерасчет госвыплаты можно несколькими способами:

лично посетив сервисный центр ПФУ;

через уполномоченных должностных лиц в горсовете;

через центры предоставления админуслуг (ЦПАУ);

дистанционно, отправив необходимые документы по почте в адрес органа ПФУ или через портал е-услуг Пенсионного фонда, приложение "Пенсионный фонд", через портал "Дія".

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Также сообщалось, что Красный Крест оказывает для внутренних переселенцев разную помощь. Граждане могут получить, в частности, гуманитарные наборы.