Тимчасовий захист в Польщі: які проблеми виникли в українців

Біженці, жінка за комп'ютером. Фото: УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

У громадян України побільшало проблем під час в'їзду до Польщі. Так, у червні 2026 року почастішали випадки відмов у наданні статусу тимчасового захисту UKR. Польські держустанови тепер прискіпливіше перевіряють причину приїзду українців до країни.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт inPoland.

Що відбувається

У публікації описали один із випадків, який нещодавно стався з українцем. Відомо, що людина приїхала до Польщі на запрошення місцевої компанії, яка обіцяла її працевлаштувати.

Та у держустанові замість статусу PESEL UKR українцеві надали номер PESEL зі статусом NUE. Ці дії були пояснені тим, що мовляв, заявник приїхав з території, де не ведуться активні бойові дії, тож йому не можуть надати статус UKR.

Зазначається, що такі випадки є непоодинокими і це викликає занепокоєння серед роботодавців і бізнес-організацій у Польщі. Підприємці зауважують, що польські установи прискипливіше перевіряють, що стало причиною приїзду українців: повномасштабна війна з РФ чи інші економічні причини.

Читайте також:

Детальніше про номер PESEL UKR

Номер PESEL UKR — це спеціальний статус тимчасового захисту для українців в Польщі. Це одинадцятизначний цифровий код за яким ідентифікують особу. Оформити цей статус українцям треба одразу після прибуття до Польщі. З ним громадяни можуть отримувати соцдопомогу, користуватися медичними послугами та низкою державних гарантій.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що українців в Польщі можуть позбавити статусу PESEL UKR. Щоб цього не сталося, вони повинні персональні дані в реєстрах PESEL. Зробити це треба до 31 серпня 2026 року.

Також Новини.LIVE писали, скільки готівки потрібно брати тим, хто їде до Польщі. Прикордонники під час перевірок вимагають показати гроші для підтвердження платоспроможності. З собою краще мати більше готівки — понад 75 злотих на кожен день запланованого перебування.