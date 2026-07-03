Отримати лікарняні у Польщі стало простіше: що змінилося з липня

Жінка на вулиці, злоті. Фото: Новини.LIVE, Unsplash. Колаж: Новини.LIVE

Для українців, які працюють у Польщі, є важлива новина. З 1 липня в країні запрацювали нові правила оформлення лікарняних. Тепер подати документи можна простіше, ніж раніше. Більшість процедур перевели в електронний формат.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на In Poland.

Нововведення зачеплять всіх працівників, які мають право на допомогу по тимчасовій непрацездатності, зокрема й українців, офіційно працевлаштованих.

Хто виплачуватиме лікарняні

Все залежить від того, скільки працівників офіційно працює у вашого роботодавця.

Якщо компанія сплачує внески більш ніж за 20 працівників, то саме роботодавець призначає лікарняні та виплачує кошти.

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Якщо ж у компанії до 20 застрахованих працівників, рішення про лікарняні приймає Управління соціального страхування Польщі, і воно ж перераховує гроші.

Як подати заяву

Найбільша зміна стосується оформлення документів. Тепер заяву на лікарняний можна подати не лише на папері, а й електронно. Зокрема через внутрішні системи роботодавця, електронну пошту або кадрові онлайн-сервіси.

Якщо виплати призначає ZUS, документи можна надіслати через платформу eZUS або офіційну електронну адресу, використовуючи електронний підпис, довірений профіль чи інші передбачені системою способи підтвердження особи.

Паперові копії більше не потрібні

Ще одна зміна має зекономити час і працівникам, і роботодавцям.

Якщо лікарняні оформлює ZUS, роботодавець тепер може передати отримані документи в електронному вигляді — навіть у форматі сканованих копій. Дублювати їх на папері вже не потрібно.

Електронні документи матимуть таку ж юридичну силу, як і паперові оригінали з власноручним підписом.

Раніше Новини.LIVE розповідали, чому підприємцям стало складніше отримати лікарняні. Тепер ПФУ уважніше перевіряє сплату ЄСВ та документи, а навіть незначні помилки чи податковий борг можуть призвести до відмови у виплатах або зменшення їхнього розміру.

Також Новини.LIVE писали, як військовим повернути гроші за санаторно-курортне лікування. Компенсацію надають лише за офіційні санаторії, а для її отримання потрібно подати заяву та підтверджуючі документи. Розмір відшкодування залежить від вартості лікування, але має встановлений ліміт.