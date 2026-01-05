Грошова допомога у Польщі — одну з соціальних виплат підвищили майже вдвічі

Польські злоті на столі. Фото: Pixabay

З 1 січня 2026 року у Польщі запрацювали нові норми щодо соціальної допомоги на поховання. Крім того, що змінився розмір виплат, уряд сусідньої країни запровадив щорічну індексацію цього виду грошової підтримки, якщо рівень інфляції буде вищим за 5%.

Про це повідомило видання In Poland.

Яким буде розмір допомоги на поховання у Польщі

Розмір виплати зріс майже вдвічі — з 4 000 до 7 000 злотих. При цьому змінився й термін її надання — раніше це було 30 днів, з 1 січня 2026 року він становить 14 днів.

Грошову допомогу виплачуватимуть людям або установам, які фактично покрили витрати на поховання застрахованої в ZUS особи або члена її сім’ї.

Це можуть бути:

подружжя;

діти;

батьки;

близькі родичі;

роботодавці;

будинки соціального захисту;

релігійні установи;

органи місцевого самоврядування.

Ця виплата компенсуватиме лише витрати, які будуть підтверджені документально та стосуватимуться безпосередньо поховання. Тобто грошова допомога не покриватиме вартість квітів чи облаштування надгробка.

Процедуру отримання допомоги на поховання також спростили. Якщо витрати поніс один член родини — ZUS (управління соціального страхування) виплатить допомогу без окремого адміністративного рішення. Проте, якщо ці витрати покривала група осіб або установа, цей документ необхідний.

Крім того, у Польщі з 2026 року запровадили додаткові форми допомоги на поховання, які будуть надаватися у разі репатріації тіла з-за кордону або інших додаткових витрат.

Як отримати допомогу на поховання у Польщі

Для цього необхідно звернутися із відповідною заявою (форма Z-12) до ZUS. Це можна зробити особисто (завітавши до установи чи онлайн на платформі PUE/eZUS). Послуги посередництва у питання оформлення соціальної допомоги на поховання надають також похоронні бюро.

До заяви додаються:

копія свідоцтва про смерть;

документи, що підтверджують родинні зв'язки;

чеки та рахунки, які підтверджують понесені витрати.

Подати заяву до ZUS необхідно протягом року з дня смерті або поховання особи. В обґрунтованих випадках цей термін можуть подовжити.

