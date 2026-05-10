Тимчасова фінпідтримка дітям, яким батьки не платять аліменти: як не втратити допомогу

Українців позбавляють "аліментів" від держави: у ПФУ назвали підстави
В Україні батьки не завжди сумлінно виконують свої обов'язки щодо виховання дитини. Наприклад, один із батьків після розлучення може відмовитися платити аліменти неповнолітнім доньці чи сину. У такому разі держава забезпечує дітей самостійно, надаючи їм тимчасову фінансову допомогу.
У Головному управлінні Пенсійного фонду України (ПФУ) у Чернівецькій області розповіли, чому держвиплати можуть скасувати, передає Новини.LIVE.
Коли скасовують держдопомогу дітям
Як пояснили у ПФУ, для припинення виплат є багато підстав. Серед них:
- стало відомо про місце проживання людини, яку суд зобов'язав платити аліменти;
- з'ясувалося, що один з батьків може утримувати дитину (наприклад, його доходи є більшими з прожитковий мінімум для дитини відповідного віку);
- дитині виповнилося 18 років;
- один із батьків повністю виконав обов'язок щодо сплати аліментів й назавжди поїхав за кордон;
- дитину влаштували до закладу на повне державне утримання;
- усиновлення скасували або визнали недійсним;
- дитину усиновили (чоловік матері або дружина батька);
- один із батьків відмовився стягувати з другого аліменти;
- один із батьків добровільно виконав рішення суду й виплатив аліменти;
- рішення суду про стягнення виплат скасували;;
- дитина, яку мав фінансово забезпечувати один із батьків, померла;
- платник аліментів помер або його визнали безвісти зниклим;
- особу, на отриманні якої перебувала дитина, позбавили батьківських прав;
- дитину забрали з сім'ї;
- над дитиною встановили опіку чи піклування;
- фактична сплата аліментів одним із батьків.
Якщо виникне одна із таких обставин, отримувач допомоги має 10 днів на те, щоб сповістити про це ПФУ.
"Виплата припиняється з першого числа місяця, що настає після місяця, в якому виникли відповідні підстави", — йдеться у повідомленні.
Повернення надміру виплачених коштів
Якщо з'ясується можливість стягнення аліментів, наявність доходів, яких вистачає, щоб утримувати дитину, або стане відомо, де живе платник аліментів, уповноважений орган:
- визначає переплату та коли отримувач має повернути надміру виплачену суму (для цього, як правило, надається міссяць);
- повідомляє отримувача про суму та порядок повернення коштів;
- у разі добровільного неповернення звертається до суду для примусового стягнення.
У Пенсійному фонді наголошують, ці правила пошируються на усіх без винятку отримувачів допомоги.
Розмір допомоги
Виплати залежать від доходу сім'ї. При цьому розмір допомоги не може бути меншим за 50 % прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку. У 2026 році це:
- для дітей до 6 років — 2 817 гривень;
- для дітей від 6 до 18 років — 3 512 гривень.
Фіндопомогу призначають на пів року.
