Головна Фінанси Українців позбавляють "аліментів" від держави: у ПФУ назвали підстави

Дата публікації: 10 травня 2026 13:51
Тимчасова фінпідтримка дітям, яким батьки не платять аліменти: як не втратити допомогу
Дівічинка з мобільним телефоном, гроші. Фото: Новини.LIVE, УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

В Україні батьки не завжди сумлінно виконують свої обов'язки щодо виховання дитини. Наприклад, один із батьків після розлучення може відмовитися платити аліменти неповнолітнім доньці чи сину. У такому разі держава забезпечує дітей самостійно, надаючи їм тимчасову фінансову допомогу.

У Головному управлінні Пенсійного фонду України (ПФУ) у Чернівецькій області розповіли, чому держвиплати можуть скасувати, передає Новини.LIVE

Коли скасовують держдопомогу дітям

Як пояснили у ПФУ, для припинення виплат є багато підстав. Серед них:

  • стало відомо про місце проживання людини, яку суд зобов'язав платити аліменти;
  • з'ясувалося, що один з батьків може утримувати дитину (наприклад, його доходи є більшими з прожитковий мінімум для дитини відповідного віку);
  • дитині виповнилося 18 років;
  • один із батьків повністю виконав обов'язок щодо сплати аліментів й назавжди поїхав за кордон;
  • дитину влаштували до закладу на повне державне утримання;
  • усиновлення скасували або визнали недійсним; 
  • дитину усиновили (чоловік матері або дружина батька);
  • один із батьків відмовився стягувати з другого аліменти;
  • один із батьків добровільно виконав рішення суду й виплатив аліменти;
  • рішення суду про стягнення виплат скасували;;
  • дитина, яку мав фінансово забезпечувати один із батьків, померла;
  • платник аліментів помер або його визнали безвісти зниклим;
  • особу, на отриманні якої перебувала дитина, позбавили батьківських прав; 
  • дитину забрали з сім'ї;
  • над дитиною встановили опіку чи піклування;
  • фактична сплата аліментів одним із батьків.

Якщо виникне одна із таких обставин, отримувач допомоги має 10 днів на те, щоб сповістити про це ПФУ.

"Виплата припиняється з першого числа місяця, що настає після місяця, в якому виникли відповідні підстави", — йдеться у повідомленні.

Повернення надміру виплачених коштів

Якщо з'ясується можливість стягнення аліментів, наявність доходів, яких вистачає, щоб утримувати дитину, або стане відомо, де живе платник аліментів, уповноважений орган:

  • визначає переплату та коли отримувач має повернути надміру виплачену суму (для цього, як правило, надається міссяць);
  • повідомляє отримувача про суму та порядок повернення коштів;
  • у разі добровільного неповернення звертається до суду для примусового стягнення.

У Пенсійному фонді наголошують, ці правила пошируються на усіх без винятку отримувачів допомоги.

Розмір допомоги

Виплати залежать від доходу сім'ї. При цьому розмір допомоги не може бути меншим за  50 % прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку. У 2026 році це:

  • для дітей до 6 років — 2 817 гривень;
  • для дітей від 6 до 18 років — 3 512 гривень.

Фіндопомогу призначають на пів року. 

Як повідомляли Новини.LIVE, у Сумах громадянам виплачують по 250 000 гривень. Допомогу надають лише цивільним людям. Відомо, як можна отримати гроші. 

Ще Новини.LIVE розповідали, про грошову допомогу для українців, які мають інвалідність. У травні виплати профінансує німецький уряд.  Йдеться про гранти на підприємництво до 77 000 гривень.

Віталій Чайка - Редактор економічних новин
Віталій Чайка
