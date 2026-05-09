Грошова допомога для українців: хто може отримати виплату у 250 000 гривень

Люли біля зруйнованого будинку, гроші.

В Україні деякі цивільні особи можуть отримати спеціальну грошову допомогу у розмірі 250 000 гривень. Фінансову підтримку надають всього один раз. Виплати передбачені в рамках міської програми "Милосердя", яку реалізують у Сумах.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Департаменту соціального захисту населення Сумської міськради.

Що відомо про виплату 250 000 гривень

Виплати можуть отримати сім’ї цивільних осіб, які зазнали смертельних травм під час повітряних чи артилерійських обстрілів. Ще допомогу нададуть, якщо особу з сім’ї:

офіційно визнають безвісно відсутньою;

оголошують померлою в судовому порядку саме з причини обстрілів.

Допомога стосується лише випадків, що сталися на території Сумської міської територіальної громади з 24 лютого 2022 року.

"На військовослужбовців ця програма не поширюється (для них діють окремі державні та місцеві виплати)", — йдеться у повідомленні.

Як отримати фінансову допомогу

Реєстрація відбувається у Департамені соціального захисту населення Сумської міської ради. Від заявника потрібні:

посвідчення особи кожного члена родини;

свідоцтво про народження тих членів родини, яким ще не виповнилося 14-річного років;

документи, що підтверджують загибель особи через вказані вище події;

свідоцтво про смерть загиблого;

документи, які підтверджують родинні стосунки із загиблим;

довідка про присвоєння РНОКПП членам родини;

законний представник дитини загиблого має отримати — документ про встановлення опікунства чи піклування над дитиною загиблого і тощо.

Право на отримання 250 000 гривень мають члени родини загиблого: чоловік чи дружина, батки чи діти. Також претендувати на виплату може уповноважений представник сім'ї за умови, що інші члени родини погодились на це й надали свою письмову згоду.

