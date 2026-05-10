Временная финподдержка детям, которым родители не платят алименты: как не потерять помощь

Девочка с мобильным телефоном, деньги.

В Украине родители не всегда добросовестно выполняют свои обязанности по воспитанию ребенка. Например, один из родителей после развода может отказаться платить алименты несовершеннолетним дочери или сыну. В таком случае государство обеспечивает детей самостоятельно, предоставляя им временную финансовую помощь.

В Главном управлении Пенсионного фонда Украины (ПФУ) в Черновицкой области рассказали, почему госвыплаты могут отменить, передает Новини.LIVE.

Когда отменяют госпомощь детям

Как пояснили в ПФУ, для прекращения выплат есть много оснований. Среди них:

стало известно о месте жительства человека, которого суд обязал платить алименты;

выяснилось, что один из родителей может содержать ребенка (например, его доходы больше прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста);

ребенку исполнилось 18 лет;

один из родителей полностью выполнил обязанность по уплате алиментов и навсегда уехал за границу;

ребенка устроили в учреждение на полное государственное содержание;

усыновление отменили или признали недействительным;

ребенка усыновили (муж матери или жена отца);

один из родителей отказался взимать с другого алименты;

один из родителей добровольно выполнил решение суда и выплатил алименты;

решение суда о взыскании выплат отменили;;

ребенок, которого должен был финансово обеспечивать один из родителей, умер;

плательщик алиментов умер или его признали без вести пропавшим;

лицо, на получении которого находился ребенок, лишили родительских прав;

ребенка забрали из семьи;

над ребенком установили опеку или попечительство;

фактическая уплата алиментов одним из родителей.

Если возникнет одно из таких обстоятельств, получатель помощи имеет 10 дней на то, чтобы известить об этом ПФУ.

"Выплата прекращается с первого числа месяца, следующего после месяца, в котором возникли соответствующие основания", — говорится в сообщении.

Возврат излишне выплаченных средств

Если выяснится возможность взыскания алиментов, наличие доходов, которых хватает, чтобы содержать ребенка, или станет известно, где живет плательщик алиментов, уполномоченный орган:

определяет переплату и когда получатель должен вернуть излишне выплаченную сумму (для этого, как правило, предоставляется месяц);

уведомляет получателя о сумме и порядке возврата средств;

в случае добровольного невозврата обращается в суд для принудительного взыскания.

В Пенсионном фонде отмечают, эти правила распространяются на всех без исключения получателей помощи.

Размер помощи

Выплаты зависят от дохода семьи. При этом размер помощи не может быть меньше 50 % прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста. В 2026 году это:

для детей до 6 лет — 2 817 гривен;

для детей от 6 до 18 лет — 3 512 гривен.

Финпомощь назначают на полгода.

