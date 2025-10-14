Право на пенсії — у ПФУ назвали важливу вимогу для збереження виплат

Чоловік та жінка за комп'ютером. Фото: Freepik

Фахівці Пенсійного фонду України (ПФУ) розповіли, кому та як необхідно подати повідомлення про неотримання виплат від Росії. Якщо цього не зробити, то є загроза втрати права деякими громадянами на отримання пенсії або страхових виплат.

Про це інформує пресслужба одного з управлінь ПФУ.

Реклама

Читайте також:

Хто і навіщо має подати повідомлення про відсутність виплат від РФ

За інформацією Пенсійного фонду, громадяни, які продовжують мешкати в окупованих районах або виїхали на підконтрольну Україні територію, можуть претендувати на пенсії чи інші виплати виключно за умови неотримання аналогічних виплат від російських органів пенсійного забезпечення.

Така вимога міститься у пункті 10 постанови уряду №299 "Про деякі особливості виплати пенсій (щомісячного довічного грошового утримання) та страхових виплат за страхуванням від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності".

Зазначені категорії громадян зобов'язані подати до ПФУ спеціальне повідомлення, що засвідчить відсутність надходження пенсій та страхових виплат на окупованих територіях.

"Нагадуємо: подання такого повідомлення — обов’язкова умова для подальшого отримання пенсії або страхових виплат громадянами, які проживають на тимчасово окупованих територіях чи виїхали з них на підконтрольні Україні території", — йдеться у повідомленні фонду.

Як сповістити фонд про відсутність виплати грошей від РФ

Громадяни можуть повідомити про відсутність виплати грошей від Росії кількома зручними способами. Зокрема, це можна зробити онлайн через особистий кабінет на порталі Пенсійного фонду. Там необхідно поставити позначку у розділі "Дистанційне інформування" біля пункту "Не отримую пенсію в іншій державі, зокрема, від органів пенсійного забезпечення російської федерації". Аналогічно можна поставити галочку щодо страхових виплат.

Також можна підтвердити:

по відеоконференцзвʼязку з працівником Пенсійного фонду;

особисто у сервісному центрі ПФУ;

поштою, надавши повідомлення про неотримання таких виплат від РФ.

Раніше ми писали, що в ПФУ уточнили, хто з громадян має пройти ідентифікацію. Якщо цього не зробити, то можна втратити право на виплати.

Ще розповідали про те, як виконати процедуру ідентифікації у дистанційному режимі. Це необхідно зробити лише деяким одержувачам соцдопомоги.