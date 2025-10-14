Видео
Главная Финансы Украинцев предупредили об угрозе потери пенсий — как избежать

Украинцев предупредили об угрозе потери пенсий — как избежать

Ua ru
Дата публикации 14 октября 2025 12:00
Право на пенсии — в ПФУ назвали важное требование для сохранения выплат
Мужчина и женщина за компьютером. Фото: Freepik

Специалисты Пенсионного фонда Украины (ПФУ) рассказали, кому и как необходимо подать уведомление о неполучении выплат от России. Если этого не сделать, то есть угроза потери права некоторыми гражданами на получение пенсии или страховых выплат.

Об этом информирует пресс-служба одного из управлений ПФУ.

Читайте также:

Кто и зачем должен подать уведомление об отсутствии выплат от РФ

По информации Пенсионного фонда, граждане, которые продолжают жить в оккупированных районах или выехали на подконтрольную Украине территорию, могут претендовать на пенсии или другие выплаты исключительно при условии неполучения аналогичных выплат от российских органов пенсионного обеспечения.

Такое требование содержится в пункте 10 постановления правительства №299 "О некоторых особенностях выплаты пенсий (ежемесячного пожизненного денежного содержания) и страховых выплат по страхованию от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, повлекших утрату трудоспособности".

Указанные категории граждан обязаны подать в ПФУ специальное уведомление, которое засвидетельствует отсутствие поступления пенсий и страховых выплат на оккупированных территориях.

"Напоминаем: представление такого сообщения — обязательное условие для дальнейшего получения пенсии или страховых выплат гражданами, проживающими на временно оккупированных территориях или выехавшими из них на подконтрольные Украине территории", — говорится в сообщении фонда.

Как известить фонд об отсутствии выплаты денег от РФ

Граждане могут сообщить об отсутствии выплаты денег от России несколькими удобными способами. В частности, это можно сделать онлайн через личный кабинет на портале Пенсионного фонда. Там необходимо поставить отметку в разделе "Дистанционное информирование" возле пункта "Не получаю пенсию в другом государстве, в частности, от органов пенсионного обеспечения российской федерации". Аналогично можно поставить галочку относительно страховых выплат.

Также можно подтвердить: 

  • по видеоконференцсвязи с работником Пенсионного фонда; 
  • лично в сервисном центре ПФУ; 
  • почтой, предоставив уведомление о неполучении таких выплат от РФ.

Ранее мы писали, что в ПФУ уточнили, кто из граждан должен пройти идентификацию. Если этого не сделать, то можно потерять право на выплаты.

Еще рассказывали о том, как выполнить процедуру идентификации в дистанционном режиме. Это необходимо сделать лишь некоторым получателям соцпомощи.

выплаты пенсии ПФУ деньги пенсионеры
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
