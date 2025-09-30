Соцвиплати в Україні — кому призупинили нарахування допомоги та як діяти

Грошові купюри та копійки на столі. Фото: Новини.LIVE

В Україні низка громадян, які отримують державну соціальну допомогу зобов'язані пройти фізичну ідентифікацію, щоб зберегти право на виплати у 2025 році. У Пенсійному фонді України (ПФУ) назвали причини такої необхідності, умови та алгоритм дій для тих, кому вже перестали нараховувати допомогу.

Про це йдеться у повідомленні одного з управлінь ПФУ.

Реклама

Читайте також:

Хто мусить пройти ідентифікацію для отримання соцдопомоги

За даними ПФУ, українці, які отримували соцдопомогу станом на початок повномасштабної війни та проживали там, де органи з питань соцзахисту населення не мали змоги здійснювати виплати, та після 24 лютого 2022 року не звернулись із заявами про продовження права на допомогу, зобов'язані пройти фізичну ідентифікацію.

Це передбачено низками постанов Кабінету Міністрів, зокрема № 766 "Про реалізацію експериментального проєкту щодо централізації механізму виплати деяких держдопомог".

Згідно з правилами, вимога пройти фізичну ідентифікацію стосується таких одержувачів соцвиплат:

осіб, які не мають права на пенсію через стаж, людей з інвалідністю;

отримувачів допомоги на догляд;

осіб з інвалідністю з дитинства/дітей з інвалідністю.

Як виконати процедуру ідентифікації

У ПФУ наголосили, що ті одержувачі соцдопомоги, яким у вересні цього року припинили виплати, мають звернутись до тероргану Пенсійного фонду із заявою та необхідними документами для проходження ідентифікації та призначення чи продовження соцвиплат.

За інформацією фонду, вищевказаним категоріям одержувачів соцвиплат надано кілька способів для процедури ідентифікації:

У сервісному центрі ПФУ незалежно від місця реєстрації (на основі паспорта/іншого документа, що посвідчує особу). Через електронну ідентифікацію в Дія.Підпис (Дія ID), авторизувавшись на порталі е-послуг ПФУ в особистому кабінеті завдяки електронному підпису. По відеоконференцзв’язку, попередньо зареєструвавшись на процедуру ідентифікації через портал е-послуг Пенсійного фонду у розділі "Заява на ідентифікацію за допомогою відеоконференцзв’язку". За межами країни, звернувшись до української дипломатичної установи, де необхідно посвідчити факт перебування особи в живих, після чого інформацію передадуть Пенсійному фонду в Україну.

Раніше ми розповідали про допомогу на опалювальний сезон у майже 20 тис. грн. Її надасть ЮНІСЕФ для родини з дітьми з прифронтових регіонів.

Ще писали про те, що громадяни, будинки чи квартири яких пошкоджені через обстріли, отримають фіндопомогу від місцевої влади. Зокрема, у Києві передбачені виплати до 40 тис. грн.