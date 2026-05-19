Деяким українцям призначають "нульові" субсидії: яка причина

Квитанція за комуналку, людина тримає ручку, смартфон і гроші.

Житлову субсидію можна оформити, якщо є різниця між вартістю комунальних послуг у межах соціальних норм та обов'язковим платежем, який має сплачувати домогосподарство. Якщо під час розрахунку показник різниці дорівнюватиме нулю або ж буде від’ємним, то розмір субсидії становитиме 0,00 гривень.

Про це нагадали в Пенсійному фонді України (ПФУ), передає Новини.LIVE.

Детальніше про житлові субсидії

Субсидія —це цільова допомога, яку надають членам домогосподарства, щоб компенсувати витраит на оплату:

житлово-комунальних послуг (ЖКП);

управління багатоквартирним будинком;

а також на купівлю скрапленого газу, твердого та рідкого пічного палива.

У ПФУ зауважили, що житлову субсидію призначають у разі різниці між вартістю послуг у межах соціальних нормативів і розміром обов'язкового платежу домогосподарства. Останній показник для кожної сім'ї визначається є індивідуальним і залежить від сукупного доходу членів домогосподарства. Його розраховують на кожного члена сім'ї.

Якщо під час розрахунку розмір (різниця) дорівнює нулю або від'ємному значенню, розмір субсидії оцінять у 0,00 гривень. Тобто сума платежу за ЖКП не є більшою за обов'язковий розмір або перебуває на однорму рівні з вартістю житлово-комунальних послуг за соціальними нормативами.

Що ще варто знати

Нагадаємо, що борги за комунальні послуги є однією з причин відмов у призначенні житлових субсидій. Так, допомогу не вдасться отримати домогосподарствам, які накопичили борги за одну або кілька житлово-комунальних послуг, а сума заборгованості на момент звернення перевищує 680 гривень. Для окремих категорій сімей діють інші умови. Наприклад, для дитячих будинків сімейного типу, прийомних та багатодітних родин допустимий розмір боргу перебуває на позначці у 4000 гривень.

