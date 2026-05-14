Боржникам за комуналку варто врахувати один нюанс: важлива пільга під загрозою

Літні люди на вулиці, рахунки за комуналку.

Українці, які мають прострочену заборгованість з оплати комунальних послуг, не зможуть отримати субсидію, яка зараз монетизована і надходить у вигляді грошової виплати. Проте у цьому питанні є певні обмеження та виключення.

Про нюанси отримання субсидії за наявності боргів за комуналку розповіла пресслужба Головного управління Пенсійного фонду України у Волинській області, передають Новини.LIVE.

Через які борги не призначать субсидію

В Україні житлову субсидію можуть не надати у разі наявності простроченої заборгованості за комунальні послуги. Йдеться про борг, який не сплачується понад три місяці та перевищує встановлений державою поріг.

Відповідно до пункту 14 Положення про порядок призначення житлових субсидій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №848 від 21 жовтня 1995 року, допомогу не призначають, якщо сума заборгованості за одну або кілька житлово-комунальних послуг на момент звернення перевищує 680 грн.

Для окремих категорій сімей діють інші умови. Зокрема, для дитячих будинків сімейного типу, прийомних та багатодітних родин допустимий розмір боргу становить до 4 000 грн.

Інформацію про наявну заборгованість надають:

управителі будинків;

ОСББ;

постачальники комунальних послуг.

У яких випадках борг не стане причиною відмови

Попри наявність заборгованості, субсидію все ж можуть призначити за певних умов. Це можливо, якщо:

людина документально підтвердила погашення боргу;

укладено договір про реструктуризацію заборгованості;

спір щодо боргу розглядається у суді, і є ухвала про відкриття провадження.

Окремі правила також передбачені для внутрішньо переміщених осіб. Для ВПО заборгованість за кому'нальні послуги не враховується, якщо вони проживають у помешканні без офіційного договору оренди, а сам борг виник ще до отримання довідки переселенця.

