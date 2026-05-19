Некоторым украинцам назначают "нулевые" субсидии: какая причина

Квитанция за коммуналку, человек держит ручку, смартфон и деньги. Фото: Новини.LIVE

Жилищную субсидию можно оформить, если есть разница между стоимостью коммунальных услуг в пределах социальных норм и обязательным платежом, который должно платить домохозяйство. Если при расчете показатель разницы будет равен нулю или будет отрицательным, то размер субсидии составит 0,00 гривен.

Об этом напомнили в Пенсионном фонде Украины (ПФУ), передает Новини.LIVE.

Подробнее о жилищных субсидиях

Субсидия — это целевая помощь, которую предоставляют членам домохозяйства, чтобы компенсировать расходы на оплату:

жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ);

управление многоквартирным домом;

а также на покупку сжиженного газа, твердого и жидкого печного топлива.

В ПФУ отметили, что жилищную субсидию назначают в случае разницы между стоимостью услуг в пределах социальных нормативов и размером обязательного платежа домохозяйства. Последний показатель для каждой семьи определяется индивидуально и зависит от совокупного дохода членов домохозяйства. Его рассчитывают на каждого члена семьи.

Если при расчете размер (разница) равен нулю или же отрицательный, размер субсидии оценят в 0,00 гривен. То есть сумма платежа за ЖКУ не является больше обязательного размера или находится на одном уровне со стоимостью жилищно-коммунальных услуг по социальным нормативам.

Читайте также:

Что еще стоит знать

Напомним, что долги за коммунальные услуги являются одной из причин отказов в назначении жилищных субсидий. Так, помощь не удастся получить домохозяйствам, которые накопили долги за одну или несколько жилищно-коммунальных услуг, а сумма задолженности на момент обращения превышает 680 гривен. Для отдельных категорий семей действуют другие условия. Например, для детских домов семейного типа, приемных и многодетных семей допустимый размер долга находится на отметке в 4000 гривен.

Как сообщали Новини.LIVE, некоторые субсидианты должны обратиться в Пенсионный фонд в течение 30 дней. Автоматически льготу назначат только определенным категориям украинцев. Большая часть льготников должна уточнить свои данные.

Еще Новини.LIVE писали о пенсионерах, которые ежемесячно могут получать дополнительные выплаты. Суммы различаются, но за помощь является существенной. Иногда добавляется более 500 гривен.