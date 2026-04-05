Пільги в Україні: як підтримують багатодітні сім'ї

Багатодітнім сім’ям в Україні надається право на держдопомогу на оплату житлово-комунальних послуг. Підтримка поширюється на електроенергію, газ, водопостачання та опалення. При цьому у 2026 році вони можуть обирати, який вид допомоги отримувати: пільгу, чи субсидію.

Про це йдеться у Законі України "Про охорону дитинства", передає Новини.LIVE.

Яку підтримку можуть обрати багатодітні сім'ї у 2026 році

Як зазначається у статті 13 Закону України "Про охорону дитинства", багатодітним сім’ям надаються такі пільги:

50% знижку на оплату за користування житлом (квартплата);

50% знижку на оплату за користування комунальними послугами (газопостачання, електропостачання тощо);

50% знижку на паливо, у тому числі рідкого, якщо в будинку, у якому живе багатодіта сім'я, немає центрального опалення.

У чому різниця між пільгою та субсидією

Як пояснили у Пенсійному фонді України (ПФУ), пільга на ЖКП означає, що родині нададуть фіксовану знижку у 50% на комунальні послуги в межах встановлених норм споживання. Натомість субсидія — це коли держава доплачує різницю між тим, скільки коштують комунальні послуги й тим, скільки сім’я реально може заплатити, враховуючи свої доходи.

Який формат підтримки обрати

У ПФУ підкреслили, що у ці види держдопомог закладені різні механізми, за якими сім'ям нараховують і виплачують фінпідтримку.

Так, пільга на комуналку фіксована, її отримують автоматично ті, хто має відповідний статус. Йдеться про батьків та дітей, які є частиною багатодітної родини. Це означає, що у разі, якщо в домогосподарстві живуть бабусі та дідусі, то держава не поширить пільгу на них. Важливо врахувати й те, що сукупний дохід сім’ї не може бути більшим за 4 660 гривень на одну особу.

Натомість субсидію надають усім особам, які зареєстровані за адресою багатодітної сім’ї. Тобто це адресна допомога, яка залежить від доходів сім’ї, складу домогосподарства та вартості комунальних послуг. Простими словами, якщо родина витрачає на комуналку більше, ніж може собі дозволити за розрахунками держави, різниця покривається субсидією.

Як писали Новини.LIVE, очікується, що у 2026 році електроенергія здорожчає на 20%. При цьому до 2028 року українці платитимуть за 1 кВт електроенергії 7,5 гривень. Більше того, подорожчати може й газ. Ще Новини.LIVE розповідали, що понад 3 мільйони українців втратили житло або ж воно отримало серйозні пошкодження. Це змусило багатьох людей виїхати в інші області або навіть за кордон. Тим часом парламент підтримав закон для врегулювання питання щодо нарахувань за комунальні послуги та фіксації збитків, якщо житло зруйноване чи пошкоджене.