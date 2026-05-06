Оформлення літньої субсидії: хто має подати додаткові документи протягом 30 днів

Українцям з обмеженими фінансовими можливостями держава надає субсидії на оплату житлово-комунальних послуг (ЖКП) на літній сезон, які продовжуються або автоматично, або на основі поданих нових звернень. Водночас в деяких випадках слід звернутися до Пенсійного фонду України (ПФУ) з додатковими документами протягом 30 днів.

Про це розповіли в одному з управлінь ПФУ, передають Новини.LIVE.

Хто з субсидіантів має звернутися до ПФУ протягом 30 днів

Як пояснили у Пенсійному фонді, субсидіанти, які отримували допомогу на оплату комунальних послуг взимку, після закінчення опалювального сезону 2025-2026 років матимуть право на неї у травні, а розмір на неопалювальний сезон розрахують автоматично.

Згідно з правилами, субсидію призначають з урахуванням всіх зареєстрованих у житловому приміщенні громадян, а тому у разі змін у складі домогосподарства за цей період необхідно протягом 30 календарних днів повідомити Пенсійний фонд. Цей факт вважається обставиною, що впливає на право щодо призначення житлової субсидії.

Тому в таких випадках для оформлення субсидії на літо громадянам слід подати до ПФУ нову заяву та декларацію.

Також ще для кількох категорій не призначать житлову субсидію автоматично. Окреме звернення на призначення допомоги необхідно подати у таких випадках:

член домогосподарства орендує житло, за яке сплачує комунальні послуги;

у складі домогосподарства є переселенці (у разі зміни адреси проживання);

домогосподарство хоче отримати субсидію на скраплений газ, тверде та рідке пічне побутове паливо.

Як подати документи до Пенсійного фонду

Звернутися до ПФУ з новими документами можна у такі способи:

особисто, прийшовши у будь-який сервісний центр;

надіславши поштою на адресу тероргану фонду;

онлайн через портал е-послуг Пенсійного фонду чи застосунок "ПФУ".

Також документи можна подавати через центри надання адмінпослуг, уповноважених посадовців виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідних тергромад та на порталі "Дія".

Житлову субсидію розрахують на неопалювальний сезон з травня по 30 вересня 2026 року.

