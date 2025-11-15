Відео
Відео

Головна Фінанси Українців попередили про пенсії — що може статися з виплатами

Українців попередили про пенсії — що може статися з виплатами

Ua ru
Дата публікації: 15 листопада 2025 08:45
Оновлено: 18:49
Пенсія на банківські картки — про яку заборону мають знати усі пенсіонери
Пенсіонерка йде по вулицею. Фото: Новини.LIVE

Більшість фінансових операцій в Україні відбуваються за допомогою банківських карток: на них українці отримують зарплати, пенсії, стипендії, купують товари в магазинах, поповнюють мобільні рахунки й так далі. Та частішають випадки коли, наприклад, пенсіонерів за грошову винагороду переконують віддати власну картку іншій особі, яка просто переведе через неї певну суму.

Щоб викорінити такі випадки, в парламенті зареєстрували Закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо створення та ведення реєстру осіб, платіжні операції яких потребують посиленого контролю".

Відповідно до законопроєкту, в Україні з’явиться реєстр "дропів" — людей, які за гроші передають свої картки чи рахунки іншим, який вестиме Національний банк України. У цей реєстр вноситимуть осіб, чиї платіжні операції потребують посиленого контролю. Якщо людина потрапить у реєстр "дропів", то проти неї застосують обмеження на фінансові операції. Наприклад:

  • вона не зможе отримати кредит;
  • її рахунок заблокують;
  • тимчасово припинять нараховувати пенсію чи інші виплати. 

Такі жорсткі заходи не є випадковими: зловмисники часто користуються чужими картками для незаконних фінансових операцій.

Чому ще можуть заблокувати виплату пенсій 

У Пенсійного фонду є як мінімум п'ять законних підстав для тимчасового припинення нарахування пенсії. Причини описані у 49 статті закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування". Це: 

  1. Надання неправдивих даних під час оформлення документів або виявлення розбіжностей у довідках і свідоцтвах.
  2. Проживання за кордоном без дотримання вимог українського законодавства щодо підтвердження статусу пенсіонера.
  3. Смерть пенсіонера або офіційне визнання його зниклим безвісти. Якщо людину потім знаходять живою — виплати поновлюються.
  4. Непроходження щорічної ідентифікації: для деяких категорій пенсіонерів це обов’язкова процедура. Якщо її пропустити, виплати блокуються до підтвердження особи.

І остання причина — неактивний банківський рахунок. Так, якщо пенсіонер пів року не користуватиметься карткою, на яку отримує пенсію — перекази припиняться.

Раніше ми розповідали, що деякі пенсіонери отримують більші виплати з листопада. Відомо, про кого йдеться. Дізнавайтесь також, хто щомісяця отримуватиме до пенсії по 700 гривень

виплати гроші банки візитні картки заборона пенсія
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
