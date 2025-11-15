Пенсія на банківські картки — про яку заборону мають знати усі пенсіонери

Українців попередили про пенсії — що може статися з виплатами
Більшість фінансових операцій в Україні відбуваються за допомогою банківських карток: на них українці отримують зарплати, пенсії, стипендії, купують товари в магазинах, поповнюють мобільні рахунки й так далі. Та частішають випадки коли, наприклад, пенсіонерів за грошову винагороду переконують віддати власну картку іншій особі, яка просто переведе через неї певну суму.
Щоб викорінити такі випадки, в парламенті зареєстрували Закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо створення та ведення реєстру осіб, платіжні операції яких потребують посиленого контролю".
Чому українцям можуть призупинити виплату пенсій
Відповідно до законопроєкту, в Україні з’явиться реєстр "дропів" — людей, які за гроші передають свої картки чи рахунки іншим, який вестиме Національний банк України. У цей реєстр вноситимуть осіб, чиї платіжні операції потребують посиленого контролю. Якщо людина потрапить у реєстр "дропів", то проти неї застосують обмеження на фінансові операції. Наприклад:
- вона не зможе отримати кредит;
- її рахунок заблокують;
- тимчасово припинять нараховувати пенсію чи інші виплати.
Такі жорсткі заходи не є випадковими: зловмисники часто користуються чужими картками для незаконних фінансових операцій.
Чому ще можуть заблокувати виплату пенсій
У Пенсійного фонду є як мінімум п'ять законних підстав для тимчасового припинення нарахування пенсії. Причини описані у 49 статті закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування". Це:
- Надання неправдивих даних під час оформлення документів або виявлення розбіжностей у довідках і свідоцтвах.
- Проживання за кордоном без дотримання вимог українського законодавства щодо підтвердження статусу пенсіонера.
- Смерть пенсіонера або офіційне визнання його зниклим безвісти. Якщо людину потім знаходять живою — виплати поновлюються.
- Непроходження щорічної ідентифікації: для деяких категорій пенсіонерів це обов’язкова процедура. Якщо її пропустити, виплати блокуються до підтвердження особи.
І остання причина — неактивний банківський рахунок. Так, якщо пенсіонер пів року не користуватиметься карткою, на яку отримує пенсію — перекази припиняться.
