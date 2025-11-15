Пенсия на банковские карты — о каком запрете должны знать все пенсионеры

Пенсионерка идет по улице. Фото: Новини.LIVE

Большинство финансовых операций в Украине происходят с помощью банковских карточек: на них украинцы получают зарплаты, пенсии, стипендии, покупают товары в магазинах, пополняют мобильные счета и так далее. Но учащаются случаи, когда, например, пенсионеров за денежное вознаграждение убеждают отдать собственную карточку другому лицу, которое просто переведет через нее определенную сумму.

Чтобы искоренить такие случаи, в парламенте зарегистрировали Закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно создания и ведения реестра лиц, платежные операции которых требуют усиленного контроля".

Согласно законопроекту, в Украине появится реестр "дропов" — людей, которые за деньги передают свои карты или счета другим, который будет вести Национальный банк Украины. В этот реестр будут вносить лиц, чьи платежные операции требуют усиленного контроля. Если человек попадет в реестр "дропов", то против него применят ограничения на финансовые операции. Например:

он не сможет получить кредит;

его счет заблокируют;

временно прекратят начислять пенсию или другие выплаты.

Такие жесткие меры не случайны: злоумышленники часто пользуются чужими карточками для незаконных финансовых операций.

Почему еще могут заблокировать выплату пенсий

У Пенсионного фонда есть как минимум пять законных оснований для временного прекращения начисления пенсии. Причины описаны в 49 статье закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". Это:

Предоставление ложных данных при оформлении документов или выявление расхождений в справках и свидетельствах. Проживание за границей без соблюдения требований украинского законодательства относительно подтверждения статуса пенсионера. Смерть пенсионера или официальное признание его пропавшим без вести. Если человека потом находят живым - выплаты возобновляются. Непрохождение ежегодной идентификации: для некоторых категорий пенсионеров это обязательная процедура. Если ее пропустить, выплаты блокируются до подтверждения личности.

И последняя причина — неактивный банковский счет. Так, если пенсионер полгода не будет пользоваться карточкой, на которую получает пенсию - переводы прекратятся.

