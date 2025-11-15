Видео
Главная Финансы Украинцев предупредили о пенсиях — что грозит выплатам

Украинцев предупредили о пенсиях — что грозит выплатам

Ua ru
Дата публикации 15 ноября 2025 08:45
обновлено: 18:49
Пенсия на банковские карты — о каком запрете должны знать все пенсионеры
Пенсионерка идет по улице. Фото: Новини.LIVE

Большинство финансовых операций в Украине происходят с помощью банковских карточек: на них украинцы получают зарплаты, пенсии, стипендии, покупают товары в магазинах, пополняют мобильные счета и так далее. Но учащаются случаи, когда, например, пенсионеров за денежное вознаграждение убеждают отдать собственную карточку другому лицу, которое просто переведет через нее определенную сумму.

Чтобы искоренить такие случаи, в парламенте зарегистрировали Закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно создания и ведения реестра лиц, платежные операции которых требуют усиленного контроля".

Читайте также:

Почему украинцам могут приостановить выплату пенсий

Согласно законопроекту, в Украине появится реестр "дропов" — людей, которые за деньги передают свои карты или счета другим, который будет вести Национальный банк Украины. В этот реестр будут вносить лиц, чьи платежные операции требуют усиленного контроля. Если человек попадет в реестр "дропов", то против него применят ограничения на финансовые операции. Например:

  • он не сможет получить кредит;
  • его счет заблокируют;
  • временно прекратят начислять пенсию или другие выплаты.

Такие жесткие меры не случайны: злоумышленники часто пользуются чужими карточками для незаконных финансовых операций.

Почему еще могут заблокировать выплату пенсий

У Пенсионного фонда есть как минимум пять законных оснований для временного прекращения начисления пенсии. Причины описаны в 49 статье закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". Это:

  1. Предоставление ложных данных при оформлении документов или выявление расхождений в справках и свидетельствах.
  2. Проживание за границей без соблюдения требований украинского законодательства относительно подтверждения статуса пенсионера.
  3. Смерть пенсионера или официальное признание его пропавшим без вести. Если человека потом находят живым - выплаты возобновляются.
  4. Непрохождение ежегодной идентификации: для некоторых категорий пенсионеров это обязательная процедура. Если ее пропустить, выплаты блокируются до подтверждения личности.

И последняя причина — неактивный банковский счет. Так, если пенсионер полгода не будет пользоваться карточкой, на которую получает пенсию - переводы прекратятся.

Ранее мы рассказывали, что некоторые пенсионеры получают большие выплаты с ноября. Известно, о ком идет речь. Узнавайте также, кто ежемесячно будет получать к пенсии по 700 гривен.

Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
