Пенсії з понаднормовим стажем — хто отримує щомісяця на 700 грн більше

Пенсійний фонд України (ПФУ) оприлюднив формулу та розрахунки щодо щомісячних доплат до пенсій тим громадянам, які мають додаткові роки страхового стажу понад норму. За кожен рік додаткового стажу держава гарантує певний відсоток нарахувань до майбутніх виплат на заслуженому відпочинку.

Переваги понаднормового стажу для пенсіонерів

Як зауважують у Пенсійному фонді, більший стаж трудової активності та оформлення пенсії за віком у більш віддаленій перспективі дозволить українським громадянам претендувати на вищі виплати. Йдеться про гарантовані доплати за понаднормовий стаж.

Згідно із законодавством, у 2025 році стандартні вимоги до стажу для права з оформлення пенсії наступні:

У разі виходу у 60 років — необхідні мінімальні 32 роки стажу. У разі виходу у 63 роки — щонайменше 22 роки стажу. У разі виходу у 65 років — мінімально 15 років стажу.

В країні є низка громадян, стаж яких перевищує стандартну норму. Він рахується з певного вікового рубежу:

за умови призначення пенсії до жовтня 2011 року, для стажу понад норму необхідно мати мінімум 25 років (чоловіки) та 20 років (жінки);

за умови призначення пенсії після цієї дати — 35 років (чоловіки) та 30 років (жінки).

Для тих, хто має перевищену норму страхового стажу, призначають доплату. Її визначають так: за кожен додатковий рік понад норму нараховують до пенсії додатково 1%, проте сума не може бути більшою за 1% від прожиткового мінімуму.

Кому нараховують щомісяця по 700 грн доплати

У 2025 році прожитковий мінімум становить 2361 грн, тому кожен рік страхового стажу понад норму дасть додатково 23,61 грн (2361 × 1%).

За наявності десяти років понаднормового стажу — щомісяця пенсія буде на 236 грн вища (10х23,61). Ті, хто мають 30 років додаткового стажу понад норму — на 708 грн більша (30х23,61).

З даними ПФУ, працюючим пенсіонерам відповідну доплату визначають, відштовхуючись від рівня прожиткового мінімуму на дату оформлення пенсії. У разі звільнення з роботи суму виплати перераховують на основі нового рівня прожиткового мінімуму.

