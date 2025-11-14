Відео
Головна Фінанси Гроші на зиму від ERC — хто і де зможе отримати 19,4 тис. грн

Гроші на зиму від ERC — хто і де зможе отримати 19,4 тис. грн

Ua ru
Дата публікації: 14 листопада 2025 11:00
Оновлено: 11:57
Виплати від Естонської ради у справах біженців — хто зможе отримати допомогу на зиму у 19 тис. грн
Жінки у поштовому відділенні. Фото: УНІАН

15 листопада 2025 року Естонська рада у справах біженців (ERC) надасть можливість громадянам зареєструватися у програмі з надання допомоги на проходження зимового періоду. Отримати фіндопомогу зможуть жителі п'яти українських регіонів. 

Про це йдеться у відповідному анонсі організації.

Читайте також:

Хто і де зможе отримати допомогу на зиму від ERC

Як зазначається, Естонська Рада у справах біженців має намір реалізувати програму гуманітарної фіндопомоги на опалення протягом зимового періоду для підтримки населення, що постраждало від війни.

Долучитися до програми зможуть жителі прифронтових та інших зон, уражених конфліктом, у таких областях:

  • Донецькій;
  • Харківській;
  • Херсонській;
  • Луганській;
  • Запорізькій.

Цільовими учасниками програми стануть малозабезпечені особи та домогосподарства із соціально-економічною вразливістю. 

Для того, щоб допомогу отримали саме ті, хто її найбільше потребує, організатори застосують критерії для визначення кола осіб і домогосподарств, яким потрібна термінова гуманітарна підтримка. У списку такі групи вразливості:

  • неповні родини з дітьми, які очолюють самотні матері чи батьки;
  • домогосподарства, де є троє та більше неповнолітніх дітей;
  • родини, де є діти віком до двох років;
  • домогосподарства, де наявні люди похилого віку (від 60 років);
  • родини, де є особи з інвалідністю першої-другої групи, хронічними хворобами, потрібне високовартісне лікування.

Правила реєстрації у програмі допомоги

За інформацією організації, онлайн-реєстрацію на грошову допомогу на опалення для громадян, які постраждали від агресії РФ у вищевказаних областях, відкриють у суботу, 15 листопада, у період з 9:00 до 14:00.

Заявники повинні заздалегідь подбати про наявність документів, що підтвердять категорію вразливості. 

"Відповідність критерію вразливості є обов’язковою умовою для участі, але не гарантує отримання грошової допомоги. Попереднє схвалення базується на інформації, наданій заявником, який представляє домогосподарство у спілкуванні з командою ERC", — пояснюють організатори.

У разі проходження оцінки та верифікації домогосподарствам нададуть одноразову грошову допомогу у розмірі 19,4 тис. грн за зимовий сезон 2025/2026. 

Гроші перекажуть на рахунки зареєстрованих голів домогосподарств. Також можна буде обрати інший спосіб отримання: у вигляді готівки через банк чи пошту.

Раніше ми писали, що в одній з областей діє програма з надання фіндопомоги від УВКБ ООН. Заявникам обіцяють підтримку на пів року.

Ще повідомляли про реалізацію проєкту від БО "Карітас Україна" з підтримки бізнесу.  Виплати за відповідності критеріям нададуть у розмірі 43 тис. грн

Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
