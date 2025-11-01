Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Пенсії з 1 листопада — головні зміни та хто отримає доплати

Пенсії з 1 листопада — головні зміни та хто отримає доплати

Ua ru
Дата публікації: 1 листопада 2025 06:10
Оновлено: 12:21
Пенсії в Україні — кому підвищать виплати й що зміниться з 1 листопада
Люди похилого віку. Фото: Freepik

У листопаді 2025 року в Україні підвищені пенсійні виплати отримають ті громадяни, хто матиме право на вікову надбавку. Також очікуються зміни для низки громадян, які перебувають в окупації чи за кордоном, та отримають соціальні виплати.

Про це розповідають Новини.LIVE із посиланням на інформацію Пенсійного фонду України (ПФУ).

Реклама
Читайте також:

Хто з пенсіонерів отримає більше з 1 листопада

У листопаді загального підвищення пенсій для громадян не очікується. Додаткові виплати призначать лише окремим групам громадян. Йдеться про нарахування надбавок за вік тим, кому упродовж місяця виповниться 70, 75 і 80 років. Вікові надбавки виплачують у наступних розмірах:

  1. Для осіб, яким виповнилося 70 років і до досягнення 75-річного віку — передбачені додаткові 300 грн.
  2. Для осіб, яким виповнилося 75 років і до досягнення 80-річного віку — нарахують 456 грн.
  3. Для осіб, яким виповнилося 80 років і вище — розмір доплат становитиме 570 грн.

Відповідні надбавки нарахують громадянам з дати досягнення вищевказаних вікових рубежів, тобто, їх виплатять не з початку календарного місяця, а з дня народження, надалі щомісяця нараховуватимуть з перших чисел. 

Доплати не потребують особистого звернення до відділень Пенсійного фонду. Їх призначать автоматично та виплатять разом з основною пенсією. Важливо, щоб пенсійна виплата лише не перевищувала 10,34 тис. грн.

Що зміниться для українців у соцвиплатах з листопада

З 1 листопада передбачаються зміни для кількох категорій громадян, які отримують соцпенсії та інші види держдопомоги. У разі невиконання умов, встановлених урядом (постанова №1219), з цієї дати нарахування виплат буде припинено.

Йдеться про тих громадян, які станом на 24 лютого 2022 року перебували на обліку в органах соціального захисту населення, розташованих на окупованих Росією територіях/активних бойових дій, та після повномасштабного вторгнення не подали заяви щодо продовження виплат на інших територіях, і не виконали вимогу щодо проходження фізичної ідентифікації до листопада. А саме:

  • громадяни похилого віку, яким виплачують соцпенсії (соцдопомогу), через те, що бракує страхового стажу для повноцінної пенсійної виплати;
  • особи з інвалідністю або особи з інвалідністю з дитинства, діти з інвалідністю, яким передбачена соцдопомога.

Решта громадян, які отримують пенсії та перебувають в окупації чи за кордоном, мають пройти ідентифікацію до кінця року для збереження виплат. Також є вимога надати до фонду повідомлення про неотримання пенсії з РФ.

Така заява-повідомлення може бути написана в довільній формі особисто та подана до Пенсійного фонду. Також ПФУ надав сервіс, завдяки якому можна подати такі повідомлення онлайн в особистому кабінеті на порталі фонду у віконці "Дистанційне інформування".

"Особам, які проживають на тимчасово окупованих територіях або виїхали с тимчасово окупованих територій, виплата пенсії/страхових виплат проводиться лише за умови неодержання пенсії/страхових виплат від органів пенсійного забезпечення РФ", — йдеться у повідомленні. 

Раніше ми писали, що ПФУ створив для пенсіонерів новий сервіс "Моя ідентифікація". Відповідна послуга дасть змогу легко перевірити, чи проведено ідентифікацію. 

Ще розповідали про те, що у 2026 році можуть підвищитися пенсійні виплати громадянам з інвалідністю. Виплати зростуть завдяки очікуваному підвищенню прожиткового мінімуму. 

виплати пенсії ПФУ гроші пенсіонери
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації