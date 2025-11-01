Пенсії в Україні — кому підвищать виплати й що зміниться з 1 листопада

Люди похилого віку. Фото: Freepik

У листопаді 2025 року в Україні підвищені пенсійні виплати отримають ті громадяни, хто матиме право на вікову надбавку. Також очікуються зміни для низки громадян, які перебувають в окупації чи за кордоном, та отримають соціальні виплати.

Хто з пенсіонерів отримає більше з 1 листопада

У листопаді загального підвищення пенсій для громадян не очікується. Додаткові виплати призначать лише окремим групам громадян. Йдеться про нарахування надбавок за вік тим, кому упродовж місяця виповниться 70, 75 і 80 років. Вікові надбавки виплачують у наступних розмірах:

Для осіб, яким виповнилося 70 років і до досягнення 75-річного віку — передбачені додаткові 300 грн. Для осіб, яким виповнилося 75 років і до досягнення 80-річного віку — нарахують 456 грн. Для осіб, яким виповнилося 80 років і вище — розмір доплат становитиме 570 грн.

Відповідні надбавки нарахують громадянам з дати досягнення вищевказаних вікових рубежів, тобто, їх виплатять не з початку календарного місяця, а з дня народження, надалі щомісяця нараховуватимуть з перших чисел.

Доплати не потребують особистого звернення до відділень Пенсійного фонду. Їх призначать автоматично та виплатять разом з основною пенсією. Важливо, щоб пенсійна виплата лише не перевищувала 10,34 тис. грн.

Що зміниться для українців у соцвиплатах з листопада

З 1 листопада передбачаються зміни для кількох категорій громадян, які отримують соцпенсії та інші види держдопомоги. У разі невиконання умов, встановлених урядом (постанова №1219), з цієї дати нарахування виплат буде припинено.

Йдеться про тих громадян, які станом на 24 лютого 2022 року перебували на обліку в органах соціального захисту населення, розташованих на окупованих Росією територіях/активних бойових дій, та після повномасштабного вторгнення не подали заяви щодо продовження виплат на інших територіях, і не виконали вимогу щодо проходження фізичної ідентифікації до листопада. А саме:

громадяни похилого віку, яким виплачують соцпенсії (соцдопомогу), через те, що бракує страхового стажу для повноцінної пенсійної виплати;

особи з інвалідністю або особи з інвалідністю з дитинства, діти з інвалідністю, яким передбачена соцдопомога.

Решта громадян, які отримують пенсії та перебувають в окупації чи за кордоном, мають пройти ідентифікацію до кінця року для збереження виплат. Також є вимога надати до фонду повідомлення про неотримання пенсії з РФ.

Така заява-повідомлення може бути написана в довільній формі особисто та подана до Пенсійного фонду. Також ПФУ надав сервіс, завдяки якому можна подати такі повідомлення онлайн в особистому кабінеті на порталі фонду у віконці "Дистанційне інформування".

"Особам, які проживають на тимчасово окупованих територіях або виїхали с тимчасово окупованих територій, виплата пенсії/страхових виплат проводиться лише за умови неодержання пенсії/страхових виплат від органів пенсійного забезпечення РФ", — йдеться у повідомленні.

