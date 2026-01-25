Виплати 6 000 гривень за програмою Тепла зима — про що треба знати українцям

Людина тримає банківську картку у руках. Фото: Новини.LIVE

Українцям надсилають пропозиції отримати грошову допомогу від міжнародних партнерів за програмою "Тепла зима". Шахраї обіцяють, що кожен член сім'ї нібито отримає понад 6 000 гривень, якщо відкриє посилання і заповнить заявку.

Про це повідомили у Telegram-каналі Центру протидії дезінформації (ЦПД).

Фейк про виплати за програмою "Тепла зима"

Як пояснюють фахівці, шахраї спробують викрасти персональні дані громадян, які відреагують на повідомлення про виплату допомоги. Так, коли людина відкриває посилання в отриманому повідомленні, то її просять ввести:

особисту інформацію;

дані банківських карток;

коди підтвердження.

Таким чином зловмисники отримають доступ до банківських рахунків і залишать своїх жертв без грошей.

Як не потрапити у пастку

Фахівці радять:

не відкривати сумнівні посилання;

не вводити персональні дані на невідомих сайтах;

перевіряти інформацію тільки через офіційні джерела.

У ЦПД також зауважують, що ніхто з міжнародних партнерів не оголошував, що надасть українцям фінансову підтримку, тож інформація, яку невідомі користувачі поширюють в месенджерах і соціальних мережах — фейковою.

До того ж про справжні програми допомоги можна дізнатися на офіційних ресурсах державних органів або міжнародних структур.

Раніше ми розповідали, що шахраї використовують Нацбанк, аби викрасти персональні дані громадян. Українців попередили про нову небезпечну схему аферистів. Дізнавайтесь також, що таке фішингові атаки та як вберегти свої гроші від викрадення.