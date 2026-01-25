Выплаты 6 000 гривен по программе Теплая зима — о чем надо знать украинцам

Украинцев предупредили об обмане с выплатой 6 000 грн — детали
Украинцам присылают предложения получить денежную помощь от международных партнеров по программе "Теплая зима". Мошенники обещают, что каждый член семьи якобы получит более 6 000 гривен, если откроет ссылку и заполнит заявку.
Об этом сообщили в Telegram-канале Центра противодействия дезинформации (ЦПД).
Фейк о выплатах по программе "Теплая зима"
Как объясняют специалисты, мошенники попытаются похитить персональные данные граждан, которые отреагируют на сообщение о выплате помощи. Так, когда человек открывает ссылку в полученном сообщении, то его просят ввести:
- личную информацию;
- данные банковских карточек;
- коды подтверждения.
Таким образом злоумышленники получат доступ к банковским счетам и оставят своих жертв без денег.
Как не попасть в ловушку
Специалисты советуют:
- не открывать сомнительные ссылки;
- не вводить персональные данные на неизвестных сайтах;
- проверять информацию только через официальные источники.
В ЦПИ также отмечают, что никто из международных партнеров не объявлял, что предоставит украинцам финансовую поддержку, поэтому информация, которую неизвестные пользователи распространяют в мессенджерах и социальных сетях — фейковая.
К тому же о настоящих программах помощи можно узнать на официальных ресурсах государственных органов или международных структур.
Ранее мы рассказывали, что мошенники используют Нацбанк, чтобы похитить персональные данные граждан. Украинцев предупредили о новой опасной схеме аферистов. Узнавайте также, что такое фишинговые атаки и как уберечь свои деньги от похищения.
Читайте Новини.LIVE!