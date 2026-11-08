Жінка з банківською карткою за ноутбуком. Фото: Новини.LIVE

Українців почали обманювати під приводом перевірки банківських карток на віруси. Шахраї телефонують людям, представляються працівниками банку та надсилають посилання нібито для перевірки безпеки рахунків. Один із таких випадків закінчився втратою 50 430 грн із двох банківських рахунків.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Головне управління Національної поліції в Сумській області.

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Як працює нова схема шахрайства

Жертвою обману став 52-річний житель міста Шостка. Йому зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником банку.

Співрозмовник заявив, що банківські картки нібито потрібно перевірити на віруси. Він пояснив це тим, що через можливі зараження можуть виникати збої в роботі карток, а гроші на рахунках опиняються під загрозою.

Чоловік повірив поясненням і погодився пройти перевірку. Після телефонної розмови йому надіслали посилання у Viber, за яким він перейшов та ввів свої особисті дані.

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Отримавши конфіденційну інформацію, зловмисник отримав доступ до рахунків потерпілого. У результаті з двох банківських рахунків викрали 50 430 грн.

За цим фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею 190 Кримінального кодексу України — шахрайство.

Як не втратити гроші через фальшиву перевірку картки

Головна небезпека такої схеми полягає в тому, що людина сама передає шахраям інформацію, яка може відкрити доступ до її грошей. Тому не варто переходити за посиланнями, які надсилають незнайомці під час телефонних розмов нібито від імені банку.

Щоб не стати жертвою обману, варто дотримуватися кількох правил:

не відкривати підозрілі посилання з SMS та месенджерів; не вводити реквізити картки на сторонніх сайтах; не повідомляти нікому PIN-код, CVV та паролі з SMS; не передавати стороннім особам логін і пароль від онлайн-банкінгу; завершувати розмову, якщо співрозмовник вимагає конфіденційні дані; самостійно телефонувати до банку за офіційним номером, якщо виникли сумніви.

Важливо пам'ятати, що справжню інформацію про стан рахунків та безпеку карток потрібно перевіряти лише через офіційний застосунок або контактний центр банку.

Що робити, якщо вже перейшли за посиланням шахраїв

Якщо людина відкрила підозріле посилання та ввела там банківські дані, зволікати не варто. Насамперед потрібно зв'язатися з банком через офіційний номер або мобільний застосунок та заблокувати картку.

Також слід повідомити фінансову установу про можливий витік персональних даних, перевірити останні операції та змінити паролі до онлайн-банкінгу, якщо вони могли стати відомими стороннім особам.

Якщо гроші вже списали, потрібно звернутися до поліції із заявою про шахрайство. Додатково можна повідомити про інцидент Кіберполіцію через офіційний портал.

Не варто повторно користуватися підозрілими посиланнями або продовжувати спілкування з людиною, яка представлялася працівником банку.

Раніше Новини.LIVE розповідали, як шахраї використовують ракетні атаки для нових схем обману українців. Зловмисники надсилають фальшиві повідомлення про заблоковані рахунки, виплати та фінансову допомогу, користуючись стресом людей. Через поспіх українці можуть передавати банківські дані або самостійно переказувати гроші шахраям.

Також Новини.LIVE повідомляли, що ПриватБанк попередив про схему дистанційного викрадення грошей із карток. Шахраї переконують людей встановлювати сторонні застосунки, прикладати банківську картку до смартфона та вводити PIN-код. Такі дії можуть дати зловмисникам доступ до платіжних даних і дозволити проводити операції з чужими коштами.