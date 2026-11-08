Украинцев обманывают через Viber: как не потерять деньги с карты
Украинцев начали обманывать под предлогом проверки банковских карт на наличие вирусов. Мошенники звонят людям, представляются сотрудниками банка и присылают ссылки якобы для проверки безопасности счетов. Один из таких случаев закончился потерей 50 430 грн с двух банковских счетов.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Главное управление Национальной полиции в Сумской области.
Как работает новая схема мошенничества
Жертвой мошенничества стал 52-летний житель города Шостка. Ему позвонил неизвестный мужчина, представившийся сотрудником банка.
Собеседник заявил, что банковские карты якобы нужно проверить на наличие вирусов. Он объяснил это тем, что из-за возможного заражения могут возникать сбои в работе карт, а деньги на счетах оказываются под угрозой.
Мужчина поверил объяснениям и согласился пройти проверку. После телефонного разговора ему прислали ссылку в Viber, по которой он перешел и ввел свои личные данные.
Получив конфиденциальную информацию, злоумышленник получил доступ к счетам потерпевшего. В результате с двух банковских счетов похитили 50 430 грн.
По данному факту правоохранители возбудили уголовное дело по статье 190 Уголовного кодекса Украины — мошенничество.
Как не потерять деньги из-за поддельной проверки карты
Главная опасность такой схемы заключается в том, что человек сам передает мошенникам информацию, которая может открыть доступ к его деньгам. Поэтому не стоит переходить по ссылкам, которые присылают незнакомцы во время телефонных разговоров якобы от имени банка.
Чтобы не стать жертвой мошенничества, следует соблюдать несколько правил:
- не открывать подозрительные ссылки из SMS и мессенджеров;
- не вводить реквизиты карты на сторонних сайтах;
- не сообщать никому PIN-код, CVV и пароли из SMS;
- не передавать посторонним лицам логин и пароль от онлайн-банкинга;
- прекращать разговор, если собеседник требует предоставить конфиденциальные данные;
- самостоятельно звонить в банк по официальному номеру, если возникли сомнения.
Важно помнить, что достоверную информацию о состоянии счетов и безопасности карт следует проверять только через официальное приложение или контакт-центр банка.
Что делать, если вы уже перешли по ссылке мошенников
Если человек открыл подозрительную ссылку и ввёл там банковские данные, медлить не стоит. Прежде всего нужно связаться с банком по официальному номеру или через мобильное приложение и заблокировать карту.
Также следует уведомить финансовое учреждение о возможной утечке персональных данных, проверить последние операции и сменить пароли к онлайн-банкингу, если они могли стать известны посторонним лицам.
Если деньги уже списали, нужно обратиться в полицию с заявлением о мошенничестве. Дополнительно можно сообщить об инциденте в Киберполицию через официальный портал.
Не стоит повторно переходить по подозрительным ссылкам или продолжать общение с человеком, который представлялся сотрудником банка.
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Также Новини.LIVE сообщали, что ПриватБанк предупредил о схеме дистанционного хищения денег с карт. Мошенники убеждают людей устанавливать сторонние приложения, прикладывать банковскую карту к смартфону и вводить PIN-код. Такие действия могут дать злоумышленникам доступ к платежным данным и позволить проводить операции с чужими средствами.