Женщина с банковской картой за ноутбуком. Фото: Новини.LIVE

Украинцев начали обманывать под предлогом проверки банковских карт на наличие вирусов. Мошенники звонят людям, представляются сотрудниками банка и присылают ссылки якобы для проверки безопасности счетов. Один из таких случаев закончился потерей 50 430 грн с двух банковских счетов.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Главное управление Национальной полиции в Сумской области.

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Как работает новая схема мошенничества

Жертвой мошенничества стал 52-летний житель города Шостка. Ему позвонил неизвестный мужчина, представившийся сотрудником банка.

Собеседник заявил, что банковские карты якобы нужно проверить на наличие вирусов. Он объяснил это тем, что из-за возможного заражения могут возникать сбои в работе карт, а деньги на счетах оказываются под угрозой.

Мужчина поверил объяснениям и согласился пройти проверку. После телефонного разговора ему прислали ссылку в Viber, по которой он перешел и ввел свои личные данные.

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Получив конфиденциальную информацию, злоумышленник получил доступ к счетам потерпевшего. В результате с двух банковских счетов похитили 50 430 грн.

По данному факту правоохранители возбудили уголовное дело по статье 190 Уголовного кодекса Украины — мошенничество.

Как не потерять деньги из-за поддельной проверки карты

Главная опасность такой схемы заключается в том, что человек сам передает мошенникам информацию, которая может открыть доступ к его деньгам. Поэтому не стоит переходить по ссылкам, которые присылают незнакомцы во время телефонных разговоров якобы от имени банка.

Чтобы не стать жертвой мошенничества, следует соблюдать несколько правил:

не открывать подозрительные ссылки из SMS и мессенджеров; не вводить реквизиты карты на сторонних сайтах; не сообщать никому PIN-код, CVV и пароли из SMS; не передавать посторонним лицам логин и пароль от онлайн-банкинга; прекращать разговор, если собеседник требует предоставить конфиденциальные данные; самостоятельно звонить в банк по официальному номеру, если возникли сомнения.

Важно помнить, что достоверную информацию о состоянии счетов и безопасности карт следует проверять только через официальное приложение или контакт-центр банка.

Что делать, если вы уже перешли по ссылке мошенников

Если человек открыл подозрительную ссылку и ввёл там банковские данные, медлить не стоит. Прежде всего нужно связаться с банком по официальному номеру или через мобильное приложение и заблокировать карту.

Также следует уведомить финансовое учреждение о возможной утечке персональных данных, проверить последние операции и сменить пароли к онлайн-банкингу, если они могли стать известны посторонним лицам.

Если деньги уже списали, нужно обратиться в полицию с заявлением о мошенничестве. Дополнительно можно сообщить об инциденте в Киберполицию через официальный портал.

Не стоит повторно переходить по подозрительным ссылкам или продолжать общение с человеком, который представлялся сотрудником банка.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, как мошенники используют ракетные атаки для новых схем обмана украинцев. Злоумышленники рассылают поддельные сообщения о заблокированных счетах, выплатах и финансовой помощи, пользуясь стрессом людей. В спешке украинцы могут передавать банковские данные или самостоятельно переводить деньги мошенникам.

Также Новини.LIVE сообщали, что ПриватБанк предупредил о схеме дистанционного хищения денег с карт. Мошенники убеждают людей устанавливать сторонние приложения, прикладывать банковскую карту к смартфону и вводить PIN-код. Такие действия могут дать злоумышленникам доступ к платежным данным и позволить проводить операции с чужими средствами.