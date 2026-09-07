Шахраї навчилися знімати гроші дистанційно: яку помилку не можна робити з банківською карткою

Картка на фоні телефону. Фото: Новини.LIVE

Шахраї вигадують дедалі складніші способи отримати доступ до грошей клієнтів. Одна з таких схем пов’язана з технологією NFC: людину переконують встановити сторонню програму, прикласти банківську картку до власного смартфона та виконати вказівки співрозмовника. Після цього зловмисники можуть дистанційно провести операцію з коштами.

Про поширення такої схеми попередили у ПриватБанку для РБК-Україна, передає Новини.LIVE.

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Як шахраї виходять на жертву

Спочатку зловмисники контактують із людиною під приводом, який не повинен викликати підозри. Наприклад, вони можуть говорити про нібито необхідне оновлення банківського застосунку або перевірку безпеки.

Далі людині пропонують встановити на телефон сторонню програму. Посилання на неї можуть надіслати через месенджер або запропонувати завантажити файл із невідомого сайту.

На цьому етапі починається головна частина схеми. Жертву просять виконати певні дії з банківською карткою, зокрема прикласти її до смартфона. Також шахраї можуть вимагати ввести ПІН-код.

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За даними ПриватБанку, за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення зловмисники після цього можуть дистанційно отримати платіжні дані. Надалі вони використовують їх для зняття готівки в банкоматі або проведення розрахунків у магазинах.

Чим ця схема небезпечна

NFC Relay-атаки відносять до найскладніших із технічної точки зору схем, які банк фіксував у 2026 році. За словами керівниці департаменту fraud-менеджменту ПриватБанку Наталії Фіголь, йдеться про рілей-атаки із застосуванням спеціалізованого програмного забезпечення.

Особливість такої схеми полягає в тому, що людина сама виконує необхідні шахраям дії. Вона тримає свою картку, користується власним телефоном і може бути переконана, що просто проходить перевірку безпеки або виконує технічну процедуру за рекомендацією банку. Водночас саме прохання встановити невідому програму, прикласти картку до смартфона та повідомити або ввести ПІН має насторожити клієнта.

Що кажуть у ПриватБанку

У банку наголошують, що співробітники фінансової установи не просять клієнтів прикладати картку до смартфона для її сканування або перевірки захисту. Так само клієнтам не повинні пропонувати завантажувати сторонні файли з месенджерів.

"Банк ніколи не просить завантажувати сторонні файли з месенджерів або прикладати картку до смартфона", — наголосила Наталія Фіголь. Вона також закликала встановлювати програмне забезпечення лише з офіційних джерел — App Store або Google Play.

Яких правил варто дотримуватися

Головне правило в такій ситуації — не виконувати незнайомі інструкції, навіть якщо співрозмовник представляється працівником банку. Не варто встановлювати на телефон програми, які надходять файлами або посиланнями через месенджери. Банківські застосунки потрібно завантажувати лише з офіційних магазинів.

Також не слід прикладати фізичну банківську картку до смартфона на прохання невідомої людини, особливо якщо одночасно вимагають ввести ПІН-код.

ПриватБанк окремо нагадує, що клієнти можуть повідомити про спробу шахрайства через Приват24, телефоном 3700, у чаті "Допомога Онлайн" або у відділенні банку.

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