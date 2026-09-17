В Україні з’явилася нова шахрайська схема: що вигадали аферисти

Шахрай за комп'ютером. Фотох: magnific.com

Повітряні тривоги та нічні атаки створюють додаткові можливості для шахраїв. На тлі стресу українці частіше реагують на термінові повідомлення про заблоковані рахунки, виплати чи допомогу та можуть передати зловмисникам дані або гроші. Середня втрата потерпілого від карткового шахрайства вже перевищує 5,5 тисяч гривень.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на The Page.

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Шахраї використовують стрес під час атак

Повітряні тривоги, нічні обстріли, перебої зі зв'язком та електроенергією можуть впливати на уважність людини. Саме цим, за словами заступниці голови правління ГЛОБУС БАНКУ Анни Довгальської, користуються зловмисники.

Під час стресу людина швидше реагує на повідомлення зі словами "терміново", "ваш рахунок заблоковано" або "вам нараховано допомогу". Шахраї намагаються змусити жертву діяти одразу, не перевіряючи інформацію.

Українці втрачають тисячі гривень

У 2025 році кількість шахрайських операцій зменшилася на 5% — до 256 тис., однак загальна сума збитків зросла на 24% і досягла 1,4 млрд грн.

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При цьому середня втрата одного потерпілого збільшилася на 30% — з 4 247 до 5 536 грн. За даними, наведеними The Page з посиланням на НБУ, 84% загальної суми збитків від карткового шахрайства припадає на психологічні маніпуляції.

Які схеми використовують шахраї

Серед поширених схем — фейкові повідомлення про державні виплати, дзвінки нібито від банку, псевдоінвестиції, злам месенджерів та використання дипфейків.

Також зловмисники можуть надсилати посилання під виглядом голосування, пропонувати встановити сторонній застосунок або просити ввести банківські дані. Окремою загрозою залишаються фішингові посилання на маркетплейсах, які маскуються під повідомлення про отримання оплати.

Щоб не втратити гроші, у разі підозрілого дзвінка варто самостійно передзвонити до банку за офіційним номером. Не можна передавати стороннім PIN-код, CVV, одноразові коди чи встановлювати програми на прохання незнайомців.

Раніше Новини.LIVE попереджали українців про шахрайські оголошення під час продажу автомобілів. Зловмисники можуть пропонувати підозріло низьку ціну, вимагати передоплату або відмовлятися показати машину та VIN-код. Покупцям радять перевіряти продавця, документи й автомобіль до переказу грошей.

Також Новини.LIVE писали про шахрайські схеми біля банкоматів, через які зловмисники можуть отримати доступ до картки та PIN-коду. Для цього можуть використовувати нитки в картоприймачах, спеціальні накладки та приховані камери. Щоб не втратити гроші, радять перевіряти банкомат перед використанням і прикривати клавіатуру під час введення PIN-коду.