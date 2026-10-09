Підробіток без досвіду: як українців вербують у схеми з банківськими картками

Жінка з ноутбуком тримає банківську картку в руках. Фото: Новини.LIVE

Українцям пропонують підробіток без досвіду та спеціальних навичок, обіцяючи щоденні виплати, високий дохід і винагороду за фінансові операції. Однак за такими вакансіями може приховуватися схема вербування "грошових мулів" — людей, чиї банківські рахунки використовують для переказу коштів, пов’язаних із незаконною діяльністю.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на офіційний Telegram-канал Держспецзв’язку.

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Як українців залучають до схем із банківськими картками

Зловмисники публікують оголошення про просту роботу або легкий підробіток, для якого не потрібні досвід чи спеціальні навички. Потенційним працівникам можуть обіцяти швидкий заробіток, щоденні виплати або відсоток від проведених операцій.

Під час спілкування з кандидатом роботодавець може попросити надати номер банківської картки для зарахування зарплати, відкрити рахунок на власне ім’я або погодитися приймати й переказувати гроші іншим людям.

Такі вимоги можуть свідчити про спробу залучити людину до незаконної фінансової схеми. Замість звичайного підробітку вона ризикує стати учасником ланцюжка переказів коштів невідомого походження.

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Хто такі "грошові мули" та чим це небезпечно

"Грошові мули", або дропи, — це люди, які за винагороду дозволяють стороннім особам використовувати свої банківські рахунки для проведення фінансових операцій. Вони можуть передавати платіжні картки, надавати доступ до рахунків або самостійно переказувати кошти за вказівками інших.

Зловмисники використовують такі рахунки, щоб переказувати незаконно отримані гроші через різні фінансові установи та ускладнювати відстеження їхнього походження.

При цьому людина може не знати, звідки надійшли кошти та для чого їх потрібно переказувати. Організатори схеми здатні пояснювати свої вимоги нібито законною роботою, приховуючи справжню мету операцій.

Однак незнання всіх обставин не усуває ризиків. Участь у таких схемах може мати серйозні правові наслідки, зокрема штрафи, конфіскацію майна або позбавлення волі — залежно від обставин і встановлених правопорушень.

Які пропозиції підробітку мають насторожити

Перш ніж погоджуватися на вакансію, варто звернути увагу на вимоги роботодавця. Особливо підозрілими можуть бути пропозиції, за яких потрібно використовувати власні банківські рахунки для незрозумілих фінансових операцій.

Насторожити мають такі ознаки:

Обіцяють легкий і швидкий заробіток. Високу винагороду пропонують без зрозумілих обов’язків або значних зусиль. Просять відкрити банківський рахунок. Для виконання роботи необхідно оформити картку чи рахунок на власне ім’я. Пропонують переказувати чужі гроші. Людина має отримувати кошти на свою картку, а потім пересилати їх за вказаними реквізитами. Вимагають передати картку або доступ до банкінгу. Для нібито виконання робочих завдань просять надати платіжну картку, її реквізити або доступ до банківського застосунку. Не пояснюють походження коштів. Роботодавець не повідомляє, хто надсилає гроші, кому вони призначені та за що здійснюються перекази.

Якщо вакансія передбачає такі умови, не варто погоджуватися на неї лише через обіцянку винагороди. Особливо небезпечно дозволяти стороннім людям користуватися власним рахунком для операцій, призначення яких незрозуміле.

Що робити, якщо погодилися на підозрілий підробіток

Якщо людина вже погодилася на таку роботу, але згодом зрозуміла, що її можуть використовувати для переказу незаконних коштів, потрібно припинити співпрацю з роботодавцем і звернутися до кіберполіції.

Якщо банківський рахунок уже використовували для підозрілих операцій, також необхідно повідомити банк, у якому його відкрито. Не варто продовжувати перекази або виконувати нові вказівки роботодавця, доки ситуація не буде з’ясована.

Повідомити про можливе шахрайство можна через офіційний сайт Кіберполіції.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що шахраї використовують ракетні атаки для нових схем обману українців. Зловмисники можуть скористатися стресом і довірою людей, щоб виманити гроші або особисті дані. Українцям радять бути уважними до підозрілих повідомлень і не виконувати сумнівних інструкцій.

Також Новини.LIVE повідомляли, що ПриватБанк попередив про нову схему шахрайства, за якої гроші можуть зняти дистанційно. Щоб не втратити кошти, важливо не розголошувати конфіденційні банківські дані та не передавати стороннім доступ до рахунку. Особливу обережність варто проявляти під час спілкування з незнайомцями, які пропонують сумнівні послуги або заробіток.