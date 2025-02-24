Зарплаты в 2025 году – почему украинцам могут их не платить

Украинцев могут лишить зарплат в 2025 году — причина
Задержка зарплаты — серьезное нарушение, за которое работодателей в Украине серьезно наказывали в мирное время. Но полномасштабная война с РФ изменила правила игры на рынке труда.
Редакция сайта Новини.LIVE рассказывает, на каких основаниях работодатель может избежать ответственности за невыплату зарплат.
Почему работодатель может не выплачивать зарплату
Как отметили в Центрально-Западном межрегиональном управлении Гоструда, зарплату украинцам должны выплачивать дважды в месяц. Но сейчас в стране форс-мажорные обстоятельства — война.
"Если выплата осуществляется через учреждения банков — то объективных оснований для невыплат зарплат гораздо меньше, чем когда зарплату выплачивают в кассе предприятия", — рассказали специалисты.
При этом в Гоструда отмечают, что в соответствии со статьей 10 Закона Украины "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения", работодатель должен делать все возможное, чтобы работники вовремя получали свои заработные платы.
Какие деньги получит работник, если его уволят в 2025 году
Кодекс законов о труде предусматривает сразу несколько выплат, в зависимости от того, по какой причине работник ушел с работы. Так, в статье 47 КЗоТ указано, что расчет с работником состоит из:
- зарплаты;
- выходного пособия при условии, что такая выплата предусматривается договором;
- компенсации за неиспользованные дни отпусков;
- дополнительных гарантий, предусмотренных коллективным договором.
Следовательно, общая сумма компенсации у каждого такого работника будет индивидуальной.
Напомним, минимальная зарплата в 2025 году составит 8 тыс. грн. Изменять размер выплат правительство пока не планирует.
Также недавно мы рассказывали, как накажут работодателя, если работник получил травму на производстве. Законодательством предусмотрено, что все травмы и несчастные случаи должны регистрироваться предприятием.
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