Зарплаты в 2025 году – почему украинцам могут их не платить

Женщина считает деньги в кошельке. Фото: УНИАН

Задержка зарплаты — серьезное нарушение, за которое работодателей в Украине серьезно наказывали в мирное время. Но полномасштабная война с РФ изменила правила игры на рынке труда.

Редакция сайта Новини.LIVE рассказывает, на каких основаниях работодатель может избежать ответственности за невыплату зарплат.

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Почему работодатель может не выплачивать зарплату

Как отметили в Центрально-Западном межрегиональном управлении Гоструда, зарплату украинцам должны выплачивать дважды в месяц. Но сейчас в стране форс-мажорные обстоятельства — война.

"Если выплата осуществляется через учреждения банков — то объективных оснований для невыплат зарплат гораздо меньше, чем когда зарплату выплачивают в кассе предприятия", — рассказали специалисты.

При этом в Гоструда отмечают, что в соответствии со статьей 10 Закона Украины "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения", работодатель должен делать все возможное, чтобы работники вовремя получали свои заработные платы.

Какие деньги получит работник, если его уволят в 2025 году

Кодекс законов о труде предусматривает сразу несколько выплат, в зависимости от того, по какой причине работник ушел с работы. Так, в статье 47 КЗоТ указано, что расчет с работником состоит из:

зарплаты;

выходного пособия при условии, что такая выплата предусматривается договором;

компенсации за неиспользованные дни отпусков;

дополнительных гарантий, предусмотренных коллективным договором.

Следовательно, общая сумма компенсации у каждого такого работника будет индивидуальной.

Напомним, минимальная зарплата в 2025 году составит 8 тыс. грн. Изменять размер выплат правительство пока не планирует.

Также недавно мы рассказывали, как накажут работодателя, если работник получил травму на производстве. Законодательством предусмотрено, что все травмы и несчастные случаи должны регистрироваться предприятием.