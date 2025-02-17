Робота лікарем в Україні 2025 — чому на ринку праці бракує медичних працівників

Медсестра робить укол пацієнтці. Фото: УНІАН

В Україні на ринку праці виник дефіцит кваліфікованих медиків та фармацевтів. При цьому молоді українці, які випускаються зі шкіл, не хочуть пов'язувати своє життя з медициною, тому не вступають до профільних навчальних закладів.

Про це йдеться у матеріалі видання "Фокус".

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Як розповіла журналістам директорка консалтингової компанії TalentMatch, HR-експертка Наталія Слинько, брак кадрів у медичній галузі точно пов'язаний з тим, що опановувати професію медика хоче мала кількість молоді. Ця проблема надалі тільки загострюватиметься, адже медичні спеціальності є складними для вивчення, а саме навчання у медичних вишах є доволі тривалим. Через ці причини молодь не хоче навчатися в медичних закладах освіти. До того ж медики є військовозобов’язаними, тож їх можуть мобілізувати до української армії, яка зараз воює проти російських окупантів.

"Популярність цих професій трошки нижча, зокрема через мобілізацію та військовий облік. Попит на ці професії, з огляду на кількість абітурієнтів, впав. І це велика проблема для України, адже це невідновлювальний ресурс. Таких фахівців дуже довго навчати", — розповіла Слинько.

Найбільше ринку бракує людей із профільною освітою та фаховими навичками. Тому роботодавці переглядають підходи та вимоги до кандидатів, кажуть експерти з кадрів порталу Work.ua. Наприклад, роботу може отримати людина з нижчою кваліфікацією, однак роботодавець інвестує гроші в її навчання, і поступово підвищуватиме оклади. Ще один спосіб кадрового поповнення — повертати на роботу тих фахівців, які вже вийшли на пенсію, але які не проти знову попрацювати за своєю спеціальністю.

Як зауважила гендиректорка "Клініки Медіком" Маргарита Мальована, додає, що зараз саме зарплати мають значення для залучення фахівців.

"Зарплата завжди була вагомою складовою мотивації, проте якщо на рішення лікарів продовжувати працювати у клініці, а це кадри з вищою кваліфікацією — впливає багато чинників, то медичні сестри, молодший медичний персонал орієнтуються на зарплату. У Києві їх не вистачає, тому багато хто їздить із передмістя, витрачаючи не тільки час, а гроші на дорогу, і тому буквально складають копієчку до копієчки", — каже вона.

При цьому, у 2024 році середня зарплата, приміром, у галузі фармацевтики в Україні, як свідчать дані Work.ua, становила 20 тис. грн. Натомість молодший медичний персонал, наприклад медсестри, наразі заробляють трохи більше за 15 тис. грн.

Нагадаємо, що у січні 2025 року деякі українці почали заробляти більше грошей. Найпомітніше зростання середньої зарплати у січні 2025 року проти грудня 2024-го зафіксували у Київській та Харківській областях.

Також ми розповідали, що деякі медичні працівники в Україні можуть потрапити під процес розбронювання від мобілізації. Якщо виникне потреба, таких людей призвуть до ЗСУ з цивільних медичних закладів.