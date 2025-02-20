Травмування працівників на роботі — чи відповідатиме за це підприємець

Працівник на будівництві. Фото: УНІАН

Травми на виробництві стаються частіше, ніж здається. І відповідальність за наслідки покладаються на роботодавця.

Редакція сайту Новини.LIVE розповідає, чи існують в Україні штрафи, якщо роботодавець вирішить приховати інформацію щодо отриманої працівником травми.

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Підприємець повинен реєструвати усі випадки травмування співробітників і навіть проводити розслідування щодо нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві, кажуть в Управлінні інспекційної діяльності у Чернівецькій області Південно-Західного міжрегіонального управління Держпраці.

Так, у постанові Кабміну України "Про затвердження Порядку розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві" зазначається, що розслідування має відбуватися на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форми власності та господарювання. Також процес торкається:

фізичних осіб — підприємців;

осіб, які займаються незалежною професійною діяльністю;

членів фермерських господарств;

учнів та студентів, коли вони проходять у виробничу практику (стажування), виконують роботу на підприємствах.

"Якщо роботодавець приховає факт нещасного випадку та/або гострого професійного захворювання (отруєння), тоді посадова особа Держпраці або її територіального органу видає обов'язковий до виконання припис щодо проведення розслідування та оформлення матеріалів", — йдеться у повідомленні.

Після цього роботодавець повинен організувати усі необхідні заходи, щоби з′ясувати усю інформацію щодо отримання травми співробітником, та притягнути до відповідальності працівників, з вини яких сталося порушення, яке призвело до травмування людини.

Роботодавці, які приховають від держорганів інформацію про те, що на виробництві зазнав травми працівник, сплатять адміністративний штраф. Розмір санкцій коливається від 340 до 850 грн.

Раніше ми пояснювали, чому деякі підприємці неохоче офіційно реєструють найманих працівників. Фірми не відмовляються від такої практики навіть під загрозою сплати чималих штрафів.

Також ми розповідали, чи можуть українців штрафувати на роботі. Згідно з законодавством, роботодавець може застосовувати до свого підлеглого лише два вида стягнення.