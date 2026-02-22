Суд зобов'язав українця сплатити майже 50 000 гривень за газ — у чому причина

Газовики й гроші. Фото: Новини.LIVE, УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

В Україні газовики під час перевірок лічильників чи внутрішньобудинкових систем часто виявляють порушників серед споживачів. Наприклад, нещодавно у Індустріальний районний суд у Харкові зобов'язав чоловіка сплатити майже 50 000 гривень за газ на користь ТОВ "Газорозподільні мережі України" за одне серйозне порушення.

Інформація про це з'явилася в Реєстрі судових рішень, передає Новини.LIVE.

Детальніше про ситуацію з нарахуванням за газ

Як випливає з матеріалів справи, у квітні 2024 року газовики виявили прихований під землею газопровід на території приватного будинку. Під час перевірки була знайдена пластикова труба, яку підʼєднали до внутрішньобудинкової системи газопостачання через трійник. Ця "врізка" порушує Кодекс газорозподільних систем (ГРС).

За тиждень після події зібралася комісія й було з'ясовано, що споживач майже 8 місяців, з 1 серпня 2023 року по 3 квітня 2024 року, незаконно отримував додаткові куби газу. Тож за підсумками засідання, комісія постановила донарахувати споживачу об'єми "блакитного" палива. Відомо, що загалом він використав майже 6 400 кубометрів газу на суму 47 347 гривень.

"У Кодексі ГРМ пояснено, що при виявлені несанкціонованої труби або втручанні в роботу лічильника розрахунок об'єму спожитого газу здійснюється за граничними об'ємами з урахуванням усіх газових приладів споживача. Порушник зобовʼязаний сплатити за період з останнього зняття показань лічильника до дня виявлення порушення, але не більше ніж за 6 місяців", — йдеться у судовому рішенні.

Скільки заплатить порушник

До всього чоловік має відшкодувати витрати "Газорозподільних мереж" за судовий збір. Йдеться про суму у 2 400 гривень. Тобто загалом споживач має повернути 49 700 гривень.

