Нові ставки судового збору у 2026 — від 1331 грн до 33 280 гривень

Людина рахує гроші. Фото: Новини.LIVE

З 1 січня 2026 року в Україні змінюються ставки судового збору. Це пов'язано з оновленням прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 3328 грн, від якого напряму залежать ставки.

Про нові суми нагадав Сьомий апеляційний адміністративний суд.

Що впливає на розмір збору

Фактично, всі ставки перераховані автоматично через новий прожитковий мінімум. Окремо суд нагадує про важливу деталь — якщо подавати процесуальні документи в електронній формі, то застосовується понижуючий коефіцієнт 0,8. Тобто платити можна менше.

Йдеться як про позови, так і про заяви, скарги та отримання судових документів.

Скільки платити за новими ставками

За подання адміністративного позову майнового характеру тепер потрібно платити:

1% ціни позову, але не менше 0,4 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб та не більше 5 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Мінімум складає 1331,20 гривень, максимум — 16 640,00 грн.

Якщо позов подає суб’єкт владних повноважень, юридична особа:

1,5% ціни позову, але не менше 1 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб і не більше 10 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Мінімум складає 3328,00 грн, максимум — 33 280,00 грн.

За подання апеляційної скарги на рішення суду:

150% ставки, що підлягала сплаті при поданні позовної заяви, іншої заяви і скарги, але не більше 15 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Мінімум 1996,80 — 4992,00 грн. Максимум — 49 920,00 грн.

За подання касаційної скарги на рішення суду:

200% ставки, що підлягала сплаті при поданні позовної заяви, але не більше 20 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Мінімум 2662,00 — 6656,00 грн. Максимум — 66 560,00 грн.

За подання адміністративного позову немайнового характеру:

У немайнових позовах для органів влади, юросіб і ФОПів судовий збір становить 3328 гривень, або 2662,40 гривні при поданні онлайн.

Для фізичних осіб — 1331,20 гривні, а в електронному вигляді — 1064,96 гривні.

За подання апеляційної і касаційної скарги на ухвалу суду:

1 розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб — 3328,00 грн.

За видачу судами документів та повторну видачу копії судового рішення:

0,003 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб за кожний аркуш копії — 9,99 грн.

За видачу в електронному вигляді копії технічного запису судового засідання:

0,03 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб за кожний аркуш копії — 99,84 грн.

За подання заяви про забезпечення доказів або позову:

0,3 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб — 998,40 грн.

За виготовлення копій документів, долучених до справи:

0,003 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб за кожний аркуш копії — 9,99 грн.

У разі ухвалення судом постанови про накладення адміністративного стягнення:

0,2 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб — 665,60 грн.

