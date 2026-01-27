Особові рахунки в Нафтогазі — хто з клієнтів має оновити інформацію у 2026 році

Особові рахунки в Нафтогазі 2026 — що закликають зробити
Клієнтів газопостачальної компанії "Нафтогаз України" закликали звірити інформацію та за необхідності — актуалізувати дані у 2026 році. Споживачам пояснили, коли необхідна процедура оновлення відомостей та як це зробити онлайн.
Про це інформує пресслужба компанії у Facebook.
Потреба в актуалізації даних клієнтів Нафтогазу
Як зазначили у компанії, надання актуальних даних є ключовою умовою для отримання якісного обслуговування та ефективної співпраці з Нафтогазом. Виконання вимоги щодо такої процедури дасть безперебійний доступ до послуг компанії та забезпечить своєчасне отримання важливих відомостей щодо особових рахунків.
Оновити дані необхідно у разі зміни своєї адреси, прізвища, якщо змінено власника житла або виявлено неточності даних у системі газопостачальної компанії.
"Ви придбали нову оселю, оновили номер телефону чи паспортні дані? Актуалізуйте інформацію, щоб користуватися газовими послугами без ускладнень", — закликали в ГК "Нафтогаз України".
Як правильно актуалізувати інформацію
Громадянам для актуалізації інформації необхідно виконати кілька кроків:
- У розділі "Актуалізація даних" потрібно ввести номер особового рахунку та три літери прізвища власника.
- Додати номер телефону та пройти швидку верифікацію.
- Заповнити заяву через Дія, IDGOVUA, шаблон паперової заяви.
- Сформувати та підписати (Дія.Підпис, КЕП або вручну).
- Зробити скан-копії/якісні фото необхідних документів та відправити їх разом із заявою.
Зокрема, у разі зміни власника особового рахунку необхідно підготувати спеціальний пакет документів:
- документ на право власності за адресою газопостачання;
- паспорт власника (перша-друга сторінки), якщо ID картка, то копія з обох сторін;
- індивідуальний податковий номер;
- заява-приєднання;
- додатково подати заповнену згоду співвласників, якщо помешкання перебуває у власності кількох співвласників.
Шаблон заяви-приєднання та згоди співвласника клієнти можуть знайти на сайті компанії.
Раніше ми писали, що Кабмін закликав Нацкомісію з тарифів не підвищувати ціни на послуги з водопостачання та водовідведення в Україні. Очікується, що вони залишаться на колишньому рівні.
Ще розповідали, у скільки обійдеться 1 кіловат електрики для споживачів у лютому 2026 року. Зокрема, дехто зможе платити менше.
Читайте Новини.LIVE!