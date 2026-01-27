Особові рахунки в Нафтогазі — хто з клієнтів має оновити інформацію у 2026 році

Гроші та комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE

Клієнтів газопостачальної компанії "Нафтогаз України" закликали звірити інформацію та за необхідності — актуалізувати дані у 2026 році. Споживачам пояснили, коли необхідна процедура оновлення відомостей та як це зробити онлайн.

Потреба в актуалізації даних клієнтів Нафтогазу

Як зазначили у компанії, надання актуальних даних є ключовою умовою для отримання якісного обслуговування та ефективної співпраці з Нафтогазом. Виконання вимоги щодо такої процедури дасть безперебійний доступ до послуг компанії та забезпечить своєчасне отримання важливих відомостей щодо особових рахунків.

Оновити дані необхідно у разі зміни своєї адреси, прізвища, якщо змінено власника житла або виявлено неточності даних у системі газопостачальної компанії.

"Ви придбали нову оселю, оновили номер телефону чи паспортні дані? Актуалізуйте інформацію, щоб користуватися газовими послугами без ускладнень", — закликали в ГК "Нафтогаз України".

Як правильно актуалізувати інформацію

Громадянам для актуалізації інформації необхідно виконати кілька кроків:

У розділі "Актуалізація даних" потрібно ввести номер особового рахунку та три літери прізвища власника. Додати номер телефону та пройти швидку верифікацію. Заповнити заяву через Дія, IDGOVUA, шаблон паперової заяви. Сформувати та підписати (Дія.Підпис, КЕП або вручну). Зробити скан-копії/якісні фото необхідних документів та відправити їх разом із заявою.

Зокрема, у разі зміни власника особового рахунку необхідно підготувати спеціальний пакет документів:

документ на право власності за адресою газопостачання;

паспорт власника (перша-друга сторінки), якщо ID картка, то копія з обох сторін;

індивідуальний податковий номер;

заява-приєднання;

додатково подати заповнену згоду співвласників, якщо помешкання перебуває у власності кількох співвласників.

Шаблон заяви-приєднання та згоди співвласника клієнти можуть знайти на сайті компанії.

