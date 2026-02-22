За газ придется доплатить круглую сумму — что произошло

Газовики и деньги. Фото: Новини.LIVE, УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

В Харькове Индустриальный районный суд в обязал мужчину уплатить почти 50 000 гривен за газ в пользу ООО "Газораспределительные сети Украины". Известно, какое нарушение совершил потребитель.

Информация об этом появилась в Реестре судебных решений, передает Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Подробнее о ситуации с начислением за газ

Как следует из материалов дела, в апреле 2024 года газовики обнаружили скрытый под землей газопровод на территории частного дома. Во время проверки была найдена пластиковая труба, которую подключили к внутридомовой системе газоснабжения через тройник. Эта "врезка" нарушает Кодекс газораспределительных систем (ГРС).

Через неделю после происшествия собралась комиссия и было выяснено, что потребитель почти 8 месяцев, с 1 августа 2023 года по 3 апреля 2024 года, незаконно получал дополнительные кубы газа. Поэтому по итогам заседания, комиссия постановила доначислить потребителю объемы "голубого" топлива. Известно, что в целом он использовал почти 6 400 кубометров газа на сумму 47 347 гривен.

"В Кодексе ГРМ сказано, что при обнаружении несанкционированной трубы или вмешательстве в работу счетчика расчет объема потребленного газа осуществляется по предельным объемам с учетом всех газовых приборов потребителя. Нарушитель обязан оплатить за период с последнего снятия показаний счетчика до дня выявления нарушения, но не более чем за 6 месяцев", — говорится в судебном решении.

Сколько заплатит нарушитель

Ко всему мужчина должен возместить расходы "Газораспределительных сетей" за судебный сбор. Речь идет о сумме в 2 400 гривен. То есть в целом потребитель должен вернуть 49 700 гривен.

Ранее сообщалось, сколько стоит услуга по доставке газа. Платить должны даже те потребители, которые не пользуются топливом. Еще мы рассказывали, что клиентам Нафтогаза нужно актуализировать данные для лицевых счетов. Однако касается это не всех потребителей.