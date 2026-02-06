Тарифи на блакитне паливо — як розраховують вартість послуги розподілу газу у 2026 році

Комунальні платіжки та калькулятор. Фото: Новини.LIVE

Українським споживачам необхідно щомісяця розраховуватися за розподіл природного газу. Відомо, як здійснюється розрахунок за відповідну послугу та скільки необхідно платити у 2026 році.

Про це повідомляють Новини.LIVE із посиланням на інформацію АТ "Київгаз".

Вартість послуги розподілу газу у 2026 році

Як зазначають у компанії, останні шість років кожному споживачеві надходять два рахунки на оплату:

один — за постачання природного газу;

другий — за розподіл (доставку) газу.

Відповідне питання регулює постанова №2080 Національної комісії, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунпослуг (НКРЕКП).

Розраховують вартість послуги розподілу газу для споживачів за схемою: обсяг використаного блакитного палива за попередній газовий рік ділять на 12 місяців та множать на ставку тарифу з ПДВ (20%) — 0,38 грн.

Як приклад розрахунку: якщо за попередній газовий рік споживач із газовою плитою використав 150 кубів газу, а тариф на розподіл становив з ПДВ(20%) 0,38 грн, то щомісячна плата за доставку газу буде наступна: 150 куб.м/12 міс. х 0,38 грн. = 4,8 грн.

Тарифи. Джерело: Київгаз

Клієнтам, які не використовують газ, однак приєднані до мережі, Нацкомісія передбачила мінімальний платіж за розподіл газу, що залежить від газових приладів в житлі, зазначених в проєктній документації на газифікацію.

Хто може взагалі не платити за доставку газу

"Друга платіжка" вважається обов'язковою за умови технічного підключення, проте є випадки, коли Оператор ГРМ може не нарахувати суму за послугу.

У 2026 році оплату за доставку газу не нараховують за таких ситуацій:

У разі руйнування/пошкодження житла через обстріли, припинення газопостачання через небезпечний стан мереж (оплата не нараховується на основі надання витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань); У випадку виникнення аварійної ситуації через бойові дії (нарахування плати не здійснюватимуть з дня припинення газопостачання); У разі від'єднання оселі від системи механічним шляхом (нарахування сум мають припинити з 1 числа наступного місяця).

Питання щодо нарахувань, оплати, газифікації та інших послуг можна з'ясувати, звернувшись у контакт-центр компанії "Газорозподільні мережі України".

