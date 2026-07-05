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Головна Фінанси Українцям знову виплатять по 5000 гривень на дитину: хто і за що отримає

Українцям знову виплатять по 5000 гривень на дитину: хто і за що отримає

Ua ru
Дата публікації: 5 липня 2026 13:08
Пакунок школяра для батьків першачків: коли й кому нарахують по 5 000 гривень
Хлопчик розглядає глобус, гроші в гаманці. Фото: Новини.LIVE, УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

Програма Пакунок школяра, яку вперше реалізували у 2025 році для батьків першокласників, діятиме і у 2026 році. Тобто родини знову отримають від держави по 5000 гривень на підготовку до школи. 

Про це повідомив на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook член Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Роман Грищук.

Пакунок школяра 2026

За словами Романа Грищука, механізм програми не зазнає змін: як і торік, 5000 гривень батьки зможуть витратити на купівлю канцелярії, одягу чи інших необхідних речей, щоб підготувати дитину до школи. 

Коли чекати на виплати

Очікується, що після 10 липня батьки вже зможуть реєструвати свої заявки в Дії для отримання допомоги. Як пояснив міністр соціальної політики, сім'ї та єдності України Денис Улютін, саме у цей період Міністерство освіти надасть до Мінсоцполітики дані про кількість учнів, які цьогоріч розпочнуть навчання. 

"Нарахування коштів мають відбутися в кінці липня — на початку серпня, щоб у батьків був час підготувати дітей до школи", — підкреслив Улютін.

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Як подати заявку 

Це можна зробити в Дії. Для цього потрібно:

  • авторизуватися у застосунку;
  • обрати розділ Сервіси — Допомога від держави;
  • натиснути на Пакунок школяра.

Гроші будуть зараховані на "Дія.Картку". 

Як повідомляли Новини.LIVE, самотні мами продовжать отримувати фінпідтримку від держави, навіть якщо отримають грошову компенсацію замість Пакунка малюка. Ці гроші не впливають на сукупний дохід сім'ї. Це правило діє й під час призначення інших видів державної соціальної підтримки.

Також Новини.LIVE писали, що "дитячі виплати" неможливо переказати на іншу банківську картку чи отримати готівкою. Допомога є цільовою, тож витрачати її можна лише на потреби дитини. Йдеться про програми єЯсла,  для догляду за дитиною до одного року, Пакунок малюка та Пакунок школяра.

грошова допомога пакунок школяра дитячі виплати
Віталій Чайка - Редактор економічних новин
Автор:
Віталій Чайка
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